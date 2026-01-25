تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تدابير سير على طريق الشام الدّولية لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد

Lebanon 24
25-01-2026 | 10:56
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

" ستقوم إحدى فِرق وزارة الأشغال العامّة والنّقل بأعمال صيانة واستحداث شبكة لتصريف المياه على طريق الشّام الدّولية، بعد مستديرة عاليه (قرب مطعم السّلطان)، وذلك اعتبارًا من صباح يوم غدٍ الإثنين 26-1-2026 لمدّة عشرة أيّام تقريبًا، من دون أن تؤدّي هذه الأشغال إلى منع مرور الآليّات، أو تحويل للسّير.

يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حفاظًا على السّلامة العامّة ومنعًا للازدحام" .

شعبة العلاقات

طريق الشام

الشام

العلا

الغد

شام

