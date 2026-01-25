تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في مأتم مهيب.. تشيّع الأميرة نجوى مجيد أرسلان

Lebanon 24
25-01-2026 | 11:31
في مأتم مهيب.. تشيّع الأميرة نجوى مجيد أرسلان
في مأتم مهيب.. تشيّع الأميرة نجوى مجيد أرسلان photos 0
شيّعت عائلتا أرسلان وجنبلاط المرحومة الأميرة نجوى مجيد أرسلان في مأتم مهيب أُقيم في دار خلدة، بحضور رسمي وسياسي وديني حاشد وأفراد العائلة.



وتقدّم المشيّعين، إلى جانب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط والأمير مجيد أرسلان، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصرالدين الغريب وحشد كبير من المشايخ، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام ممثَّلَين بوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري ممثَّلًا بالنائب السابق بهية الحريري، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، سفير المملكة العربية السعودية رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ممثَّلًا بعضو المجلس المركزي في الحزب تيودورا بجاني على رأس وفد، وزير العمل محمد حيدر، السيدة منى الياس الهراوي، النواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، علي حسن خليل، عبد الرحمن البزري، اللواء جميل السيد، غازي زعيتر، سيزار أبي خليل، نزيه متى على رأس وفد من حزب القوات اللبنانية، ممثل قائد الجيش العميد مجدي الرماح، ممثل المدير العام لأمن الدولة المقدم سركيس قره كوزيان وعدد من القادة الأمنيين، الوزراء والنواب السابقين: ليلى الصلح حمادة، إميل لحود، أسعد حردان، عادل حمية، مروان أبو فاضل، عباس الحلبي، مروان خير الدين، رمزي المشرفية، صالح الغريب، عصام شرف الدين، محافظ الجنوب منصور ضو، النائب العام الإستئنافي في الشمال القاضي هاني الحجار، رئيس المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا القاضي الشيخ فيصل ناصر الدين، قاضيي المذهب الدرزي الشيخ نزيه أبو إبراهيم والشيخ رائد الصايغ، المدير العام للأمن العام الأسبق اللواء عباس إبراهيم، رئيس أركان الجيش الأسبق اللواء الركن وليد سلمان، قائد الشرطة القضائية السابق العميد ماهر الحلبي، نائب حاكم مصرف لبنان مكرم بو نصار والسابق بشير يقظان، قائمقام قضاء عاليه بدر زيدان العريضي، الشيخ وجدي أبو حمزة، الإعلامي سالم زهران، الفنان رامي عياش، عضو مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط الشيخ مروان صالحة، الشيخ وليد عساف، الشيخ وليد رسامني، إضافة إلى رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير وممثلين عن الأحزاب والجمعيات والعشائر العربية في خلدة، وعدد من قياديي الحزب الديمقراطي اللبناني والحزبيين والمناصرين.



وفي ختام المأتم، أُقيمت الصلاة عن روحها الطاهرة، ووُوري جثمانها الثرى في مدافن العائلة في مدينة الشويفات.



وتلقّى أرسلان اتصالًا هاتفيًا من شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز في سوريا الشيخ يوسف جربوع، قدّم فيه التعزية القلبية الحارة.
