Najib Mikati
لبنان

نقابة المعلمين في لبنان نعت الأستاذ محمد الحسيني

Lebanon 24
25-01-2026 | 11:52
نقابة المعلمين في لبنان نعت الأستاذ محمد الحسيني
نقابة المعلمين في لبنان نعت الأستاذ محمد الحسيني photos 0
دانت نقابة المعلمين في لبنان، الأحد، العدوان الإسرائيلي المتواصل ولا سيما الغارات التي تستهدف القرى والبلدات الآمنة في الجنوب والبقاع، وما يرافقها من اعتداءات سافرة على المدنيين والبنية التربوية والإنسانية، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والمواثيق.
وفي بيان صادر عنها، عبّرت النقابة عن "غضبها وحزنها إزاء هذا العدوان، ونعت إلى الأسرة التربويّة الأستاذ في مدارس المبرّات محمد الحسيني الذي قضى في الغارة الإسرائيليّة على بلدة باريش، في جريمة جديدة تُضاف إلى سجلّ الاحتلال الحافل باستهداف الأبرياء، ومن بينهم المعلّمون الذين يحملون رسالة العلم والحياة، لا السلاح والدمار".

وشددت النقابة على أن "استهداف المعلّمين هو استهداف مباشر للتربية، وللمدرسة، ولمستقبل الأجيال، ومحاولة فاشلة لكسر إرادة المجتمع اللبناني، الذي أثبت على الدوام أنّه أقوى من العدوان، وأكثر تمسّكًا بالعلم والحياة".

كما أكدت نقابة المعلّمين تضامنها الكامل مع أهل الجنوب والبقاع، ومع جميع المعلّمين والطلاب والمؤسّسات التربويّة المتضرّرة، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات التربويّة والحقوقيّة إلى "تحمّل مسؤوليّاتها، ووقف هذا العدوان، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في حقّ المدنيّين والمعلّمين والمؤسّسات التعليميّة".
المجتمع الدولي

الإسرائيلي

أستاذ في

الاحتلال

إسرائيل

الغارات

التربوي

