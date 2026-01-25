تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
-1
o
بشري
9
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
انفجار الغضب داخل سجن رومية… الإضراب عن الطعام يبدأ غداً!
Lebanon 24
25-01-2026
|
12:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
علم أنّ سجناء مبنى “ب” في
سجن رومية
أعلنوا البدء بإضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من يوم غد الإثنين، احتجاجاً على ما وصفوه بـالمماطلة والإهمال المتعمّد في ملف العفو العام.
وبحسب المعلومات، فإن قرار الإضراب جاء بعد نفاد كل سبل المراجعة والوعود غير المنفّذة، وسط حالة من الغضب والتوتر داخل المبنى، في ظل غياب أي مؤشرات جدّية لمعالجة الملف الذي يطال مئات الموقوفين.
وأكدت مصادر مطّلعة أن السجناء يعتبرون ما يحصل استخفافاً بحقوقهم الإنسانية والقانونية، محذّرين من أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً في حال استمرار التجاهل الرسمي.
Advertisement
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. سجناء يرفعون التكبيرات داخل سجن رومية
Lebanon 24
بالفيديو.. سجناء يرفعون التكبيرات داخل سجن رومية
25/01/2026 22:22:13
25/01/2026 22:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة"سجن رومية" المنسي على وشك الانفجار والتوقيف الاحتياطي أول العقد
Lebanon 24
أزمة"سجن رومية" المنسي على وشك الانفجار والتوقيف الاحتياطي أول العقد
25/01/2026 22:22:13
25/01/2026 22:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
روابط القطاع العام: الإضراب والاعتصامات تبدأ غدًا
Lebanon 24
روابط القطاع العام: الإضراب والاعتصامات تبدأ غدًا
25/01/2026 22:22:13
25/01/2026 22:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة داخل "سجن رومية".. وفاة سجين بسبب المرض رغم المناشدات
Lebanon 24
مأساة داخل "سجن رومية".. وفاة سجين بسبب المرض رغم المناشدات
25/01/2026 22:22:13
25/01/2026 22:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
سجن رومية
ساني
تابع
قد يعجبك أيضاً
شحادة: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يساهم في تحسين نتائج التعلّم
Lebanon 24
شحادة: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يساهم في تحسين نتائج التعلّم
15:20 | 2026-01-25
25/01/2026 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية: إضراب تحذيري يوم الثلاثاء
Lebanon 24
الأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية: إضراب تحذيري يوم الثلاثاء
15:12 | 2026-01-25
25/01/2026 03:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تضع لبنان أمام خيار حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
Lebanon 24
واشنطن تضع لبنان أمام خيار حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
15:00 | 2026-01-25
25/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المساعدون القضائيون يعلنون الاستمرار بالاعتكاف حتى 30 كانون الثاني
Lebanon 24
المساعدون القضائيون يعلنون الاستمرار بالاعتكاف حتى 30 كانون الثاني
14:36 | 2026-01-25
25/01/2026 02:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. فيديو للأسير من سجن رومية
Lebanon 24
للمرة الأولى.. فيديو للأسير من سجن رومية
14:15 | 2026-01-25
25/01/2026 02:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
16:32 | 2026-01-24
24/01/2026 04:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
15:32 | 2026-01-24
24/01/2026 03:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
16:30 | 2026-01-24
24/01/2026 04:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
03:42 | 2026-01-25
25/01/2026 03:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تحذير يخصّ لبنان.. إنذارٌ في تقرير عن "فلول الأسد"!
Lebanon 24
آخر تحذير يخصّ لبنان.. إنذارٌ في تقرير عن "فلول الأسد"!
16:47 | 2026-01-24
24/01/2026 04:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:20 | 2026-01-25
شحادة: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يساهم في تحسين نتائج التعلّم
15:12 | 2026-01-25
الأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية: إضراب تحذيري يوم الثلاثاء
15:00 | 2026-01-25
واشنطن تضع لبنان أمام خيار حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
14:36 | 2026-01-25
المساعدون القضائيون يعلنون الاستمرار بالاعتكاف حتى 30 كانون الثاني
14:15 | 2026-01-25
للمرة الأولى.. فيديو للأسير من سجن رومية
13:37 | 2026-01-25
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
25/01/2026 22:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
25/01/2026 22:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
25/01/2026 22:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24