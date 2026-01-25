انفجار الغضب داخل سجن رومية… الإضراب عن الطعام يبدأ غداً!

علم أنّ سجناء مبنى “ب” في أعلنوا البدء بإضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من يوم غد الإثنين، احتجاجاً على ما وصفوه بـالمماطلة والإهمال المتعمّد في ملف العفو العام.



وبحسب المعلومات، فإن قرار الإضراب جاء بعد نفاد كل سبل المراجعة والوعود غير المنفّذة، وسط حالة من الغضب والتوتر داخل المبنى، في ظل غياب أي مؤشرات جدّية لمعالجة الملف الذي يطال مئات الموقوفين.



وأكدت مصادر مطّلعة أن السجناء يعتبرون ما يحصل استخفافاً بحقوقهم الإنسانية والقانونية، محذّرين من أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً في حال استمرار التجاهل الرسمي.

