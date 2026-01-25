تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عز الدين يطالب الحكومة بموقف رسمي وشجاع ضد الإعتداءات الاسرائيلية

Lebanon 24
25-01-2026 | 13:11
عز الدين يطالب الحكومة بموقف رسمي وشجاع ضد الإعتداءات الاسرائيلية
عز الدين يطالب الحكومة بموقف رسمي وشجاع ضد الإعتداءات الاسرائيلية photos 0
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الشيخ حسن عز الدين، ان "التصعيد الاسرائيلي المستمر بوتيرة تصاعدية، والذي أدى اليوم إلى استشهاد مواطنين وجرح عدد آخر، إضافة إلى تدمير منشآت مدنية، يؤكد تفلت العدو من كل العهود والإتفاقيات والتفاهمات التي أبرمها مع لبنان، وعدم اكتراثه للقوانين والمواثيق والمؤسسات الدولية، فيمارس القتل المتنقل بين القرى والمدن في الجنوب والبقاع، اضافة الى تدمير البيوت السكنية والمباني المدنية، فضلاً عن المؤسسات الإقتصادية والصناعية، كل ذلك للضغط على أهلنا وشعبنا للتخلي عن أرضه وممتلكاته، كما يستبيح السيادة اللبنانية منتهكاً القرار الدولي 1701 واتفاقية وقف اطلاق النار، مستفيداً من دور لجنة الميكانيزم التي تُغطي إجرامه، وعدم قيام السلطات اللبنانية بِدورها الفاعل في حماية شعبها وأرضها وسيادتها واستقلالها، وفي هذا السياق نسأل الحكومة والمسؤولين: ماذا فعلتم لوقف هذه الإعتداءات؟ ألا يستدعي ذلك موقفاً رسمياً وشجاعاً وصلباً ضد هذه الإعتداءات وتأمين الحماية والرعاية لمواطنيكم وأبنائكم في الجنوب والبقاع؟".

أضاف: "أين الحكومة من قيامها بمسؤوليتها الوطنية والقانونية والأخلاقية بأن ترفع الصوت وتُوظف علاقاتها الدولية والعربية للضغط على "إسرائيل" كي تخرج من أرضنا المحتلة وتُؤمن مستلزمات الصمود والبقاء للمواطنين في قراهم، والعمل السريع للإفراج عن الأسرى، والبدء بإعادة الإعمار، ليِطمئن الناس ويشعروا بانتمائهم الوطني، وأن الحكومة والعهد يعملان لأجلهم ولأجل مصالح لبنان الوطنية". 

 

