عز الدين يطالب الحكومة بموقف رسمي وشجاع ضد الإعتداءات الاسرائيلية

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الشيخ ، ان "التصعيد الاسرائيلي المستمر بوتيرة تصاعدية، والذي أدى اليوم إلى استشهاد مواطنين وجرح عدد آخر، إضافة إلى تدمير منشآت مدنية، يؤكد تفلت العدو من كل العهود والإتفاقيات والتفاهمات التي أبرمها مع ، وعدم اكتراثه للقوانين والمواثيق والمؤسسات الدولية، فيمارس القتل المتنقل بين القرى والمدن في الجنوب والبقاع، اضافة الى تدمير البيوت السكنية والمباني المدنية، فضلاً عن المؤسسات الإقتصادية والصناعية، كل ذلك للضغط على أهلنا وشعبنا للتخلي عن أرضه وممتلكاته، كما يستبيح السيادة منتهكاً 1701 واتفاقية وقف اطلاق النار، مستفيداً من دور لجنة الميكانيزم التي تُغطي إجرامه، وعدم قيام بِدورها الفاعل في حماية شعبها وأرضها وسيادتها واستقلالها، وفي هذا السياق نسأل الحكومة والمسؤولين: ماذا فعلتم لوقف هذه الإعتداءات؟ ألا يستدعي ذلك موقفاً رسمياً وشجاعاً وصلباً ضد هذه الإعتداءات وتأمين الحماية والرعاية لمواطنيكم وأبنائكم في الجنوب والبقاع؟".

أضاف: "أين الحكومة من قيامها بمسؤوليتها الوطنية والقانونية والأخلاقية بأن ترفع الصوت وتُوظف علاقاتها الدولية والعربية للضغط على " " كي تخرج من أرضنا المحتلة وتُؤمن مستلزمات الصمود والبقاء للمواطنين في قراهم، والعمل السريع للإفراج عن الأسرى، والبدء بإعادة الإعمار، ليِطمئن الناس ويشعروا بانتمائهم الوطني، وأن الحكومة والعهد يعملان لأجلهم ولأجل مصالح لبنان الوطنية".