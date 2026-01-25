تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

شحادة: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يساهم في تحسين نتائج التعلّم

Lebanon 24
25-01-2026 | 15:20
شحادة: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يساهم في تحسين نتائج التعلّم
شحادة: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يساهم في تحسين نتائج التعلّم photos 0
 شارك وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة في منتدى K-12 Education in lebanon الذي نُظّم بشكل مشترك بين الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، ومدرسة الأهليّة، ووزارة التربية والتعليم العالي، وعُقد في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت (AUBMC).

وخلال مداخلته، أكّد شحادة أن "الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية يُحدثان ثورة شاملة في مختلف جوانب الحياة، ولا سيما في قطاع التعليم، مشيراً إلى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يساهم في تحسين نتائج التعلّم بنسبة تتراوح بين 20 و40 في المئة. وشدّد على أن التعليم في المرحلة المقبلة يجب أن يركّز على تنمية الثقافة التكنولوجية وثقافة البيانات إلى جانب المناهج التقليدية".

وحذّر من "التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على المهارات الإنسانية الأساسية التي يجب الحفاظ عليها وتعزيزها، وفي طليعتها التفكير النقدي، وحلّ المشكلات، والتعاطف، مؤكداً أن هذه المهارات تبقى جوهرية ولا يمكن استبدالها بالتكنولوجيا".

وعرض شحادة دور وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي (MITAI) في مواكبة هذا التحوّل، لافتاً إلى "تركيز الوزارة على حماية البيانات، وتعزيز الأمن السيبراني، وضمان الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي". مشيرًا إلى "إطلاق مبادرة وطنية لتطوير المهارات التكنولوجية تحت عنوان برنامج "نمو"، الهادفة إلى تمكين اللبنانيين وبناء قدراتهم الرقمية لمواجهة تحديات المستقبل". 

 

