13
o
بيروت
10
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
3
o
بعلبك
0
o
بشري
9
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
ما جديد عمليات الاغاثة في طرابلس?
Lebanon 24
25-01-2026
|
02:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
في جديد المعلومات حول المبنى المنهار في
طرابلس
، أشارت المعلومات الى ان الدفاع المدني ما زال يعمل بجهد كبير لازالة الركام عن المفقودة "اليسار" تحت الانقاض ودون توقف.
وبحسب المعلومات يواجه عناصر الاغاثة صعوبة كبيرة بسبب عدم توفر اي معلومات عن مكان تواجدها حتى اللحظة، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
