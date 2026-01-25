عبد المسيح يعلن...قرب تشغيل مطار رينه معوض

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس": "من مشاركتي في جلسة للجنة الأشغال و الطاقة النيابية. هادئة و دسمة بمواضيع تضمنت ملفات أساسية منها: الطرق و المباني، وضع الطيران المدني و مطاري و رينه ، مرفأي وطرابلس، التعديات على سكة الحديد و النقل البحري و البري، التنظيم المدني و غيرهم من الملفات... ليس من حقي البوح بالتفاصيل لكن أزف للبنانيين:

١. قرب تشغيل مطار رينه معوض.

2. توسعة و نهضة غير مسبوقة في

3. تحول جذري في مرفأي بيروت و و زيادة مداخيل.

4. دعاوي بالجملة في ملفات خطرة على فاسدين و سارقين في الإدارات السابقة و الوزارات.

5. تفعيل لجنتي و و توحيد هوية المرافىء الذي أرأسهما.

المهم أن الأشخاص الصح في المكان الصح و العجلة تدور و القافلة تسير".