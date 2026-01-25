تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

عبد المسيح يعلن...قرب تشغيل مطار رينه معوض

Lebanon 24
25-01-2026 | 15:26
عبد المسيح يعلن...قرب تشغيل مطار رينه معوض
عبد المسيح يعلن...قرب تشغيل مطار رينه معوض photos 0
 كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": "من مشاركتي في جلسة للجنة الأشغال و الطاقة النيابية. هادئة و دسمة بمواضيع تضمنت ملفات أساسية منها: الطرق و المباني، وضع الطيران المدني و مطاري رفيق الحريري و رينه معوض، مرفأي بيروت وطرابلس، التعديات على سكة الحديد و النقل البحري و البري، التنظيم المدني و غيرهم من الملفات... ليس من حقي البوح بالتفاصيل لكن أزف للبنانيين:

١. قرب تشغيل مطار رينه معوض.

2. توسعة و نهضة غير مسبوقة في مطار بيروت

3. تحول جذري في مرفأي بيروت و طرابلس و زيادة مداخيل.

4. دعاوي بالجملة في ملفات خطرة على فاسدين و سارقين في الإدارات السابقة و الوزارات.

5. تفعيل لجنتي النفط و الغاز و توحيد هوية المرافىء الذي أرأسهما.

المهم أن الأشخاص الصح في المكان الصح و العجلة تدور و القافلة تسير". 

 

أديب عبد المسيح

رفيق الحريري

لجنة الأشغال

مطار بيروت

الحريري

طرابلس

المسيح

