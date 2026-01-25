عبد المسيح يعلن...قرب تشغيل مطار رينه معوض

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": "من مشاركتي في جلسة للجنة الأشغال و الطاقة النيابية. هادئة و دسمة بمواضيع تضمنت ملفات أساسية منها: الطرق و المباني، وضع الطيران المدني و مطاري رفيق الحريري و رينه معوض، مرفأي بيروت وطرابلس، التعديات على سكة الحديد و النقل البحري و البري، التنظيم المدني و غيرهم من الملفات... ليس من حقي البوح بالتفاصيل لكن أزف للبنانيين:
١. قرب تشغيل مطار رينه معوض.
2. توسعة و نهضة غير مسبوقة في مطار بيروت
3. تحول جذري في مرفأي بيروت و طرابلس و زيادة مداخيل.
4. دعاوي بالجملة في ملفات خطرة على فاسدين و سارقين في الإدارات السابقة و الوزارات.
5. تفعيل لجنتي النفط و الغاز و توحيد هوية المرافىء الذي أرأسهما.
المهم أن الأشخاص الصح في المكان الصح و العجلة تدور و القافلة تسير".