Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

موفد قطري في بيروت اليوم ورزمة مشاريع بـ 480 مليون دولار

Lebanon 24
25-01-2026 | 22:23
موفد قطري في بيروت اليوم ورزمة مشاريع بـ 480 مليون دولار
موفد قطري في بيروت اليوم ورزمة مشاريع بـ 480 مليون دولار photos 0
يزور وزير الدّولة القطري محمد الحليفي لبنان اليوم، حيث سيلتقي رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ورئيس مجلس النّواب نبيه برّي، ثمّ رئيس الحكومة نواف سلام في «زيارة ستحمل معها رزمة مشاريع ومساعدات». وتشير المعلومات إلى أن الدوحة تستعد لمساعدة لبنان بحزمة مالية كبيرة سيتم الإعلان عنها خلال الزيارة التي سيتم خلالها البحث في التطورات السياسية والأمنية في لبنان إضافة إلى الاجتماع التحضيري الذي سيعقد في الدوحة في 15 شباط والذي يسبق مؤتمر باريس لدعم الجيش في آذار، فضلاً عن البحث في إعادة الإعمار وكيفيّة مساعدة قطر للبنان في هذا الملف.
وكتبت" النهار": تأتي زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي إلى بيروت اليوم في سياق يتجاوز الحراك الديبلوماسي الدي يشهده لبنان ضمن الجهود الجارية لدعم الجيش وتثبيت الاستقرار، إذ تحمل زيارته إعلاناّ مهماً عن رزمة مساعدات مالية قطرية ضخمة للبنان تشمل مختلف الجوانب والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والاستشفائية، كان التحضير لها جارياّ بين الجانب القطري والأجهزة والوزارات اللبنانية المعنية بصمت حتى استكمال معطياتها. وتكشف المتوافرة حول هذه الرزمة من مصادر قطرية مطلعة، أنها ستكون من الأكبر وستعبّر عن حجم الانخراط القطري في مساعدة لبنان على الخروج من أزماته، إذ ستتجاوز الرزمة النصف مليار دولار، وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحافي مشترك بين الخليفي ورئيس الحكومة نواف سلام في السرايا. وستتناول المساعدات قطاعات النفط، حيث سيتم التوقيع على أول عقد بين لبنان وقطر منذ خمسة عقود لتزويد لبنان بالوقود (النفط والغاز)، فيما ملف الكهرباء لا يزال قيد الاعداد. وستكون نسبة تسعين في المئة من رزمة الدعم على شكل هبات، باستثناء عقد الوقود. سيخصّص الدعم في مجالات التعليم من خلال منح مدرسية وجامعية، والاستشفاء من خلال تجهيز مستشفيات في مناطق مختلفة. أما الملف الأبرز، فيتناول إعادة 400 ألف لاجىء سوري إلى بلادهم  بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين، وذلك بناء لدراسة وضعت من عام وموّلتها الدوحة بقيمة 20 مليون دولار.
وجاء في" نداء الوطن":أن زيارة وزير الدولة القطري محمد الخليفي والوفد المرافق اليوم سيتخللها الإعلان عن مشاريع كبيرة بحيث تكون قطر قد افتتحت المشاريع والاستثمارات الخليجية في لبنان.
كشف مصدر واسع الاطلاع أن قيمة المساعدات والهبات القطرية هي 480 مليون دولار، وأن المشاريع موزعة على جميع المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب ومن بيروت إلى الجبل والبقاع وهي مشاريع واستثمارات حيوية على صعيد الطاقة والمياه والبنى التحتية وإعادة الإعمار وأن مؤتمرًا صحافيًا سيعقد في السراي يتحدث فيه رئيس الحكومة نواف سلام والوزير الخليفي بحضور الوزراء والمؤسسات المعنية يتم في خلاله الإعلان عن رزمة المشاريع والاستثمارات. وأوضح المصدر أن ما سيعلن عنه سيكون مفاجئًا في كمّه ونوعه.
وافادت" الاخبار" أن الخليفي سيطرح فكرة مؤتمر حواري لبناني – سوري يعقد في الدوحة لحل الملفات العالقة. كما يرجح مناقشة تزويد لبنان بالغاز لتوليد الكهرباء، بناء لطلب لبناني رسمي المساعدة في استجرار الغاز القطري عبر سوريا لزيادة التغذية الكهربائية، إضافة لمناقشة ملف مشروع طاقة نظيفة في عكار والجنوب.
 
