سلام من القبة: طرابلس ليست وحدها

شدد رئيس الحكومة من انه جاء الى للتأكيد أن هذه المدينة ليست وحدها، وفضّلت إجراء معاينة ميدانية على الأرض قبل الاجتماع المرتقب ظهرًا في السراي الحكومي، لوضع معالجة جذرية لمشكلة الأبنية المتصدّعة"سلام استهل زيارته طرابلس من مستشفى المظلوم الجديدة، حيث اطلع على الأوضاع الصحية للشاب عمر ، الناجي من حادثة انهيار المبنى السكني في في طرابلس، واطمأن إلى حالته الصحية من قبل الأطباء والممرضين الذين يتابعونه، كما عقد اجتماعاً مع رئيس بلدية طرابلس الدكتور كريمة، ومحافظ بالإنابة إيمان الرافعي، بحضور للهيئة للإغاثة العميد بسام النابلسي، وذلك تحضيراً للاجتماع الذي سيُعقد اليوم ظهراً في السراي الحكومي، والمخصّص لبحث ملف الأبنية الآيلة للسقوط وسبل معالجته.كما زار الرئيس سلام مستشفى النيني في طرابلس، حيث اطّلع على الحالة الصحية للسيدة أمل السيد، الناجية من حادثة انهيار المبنى، وقدّم لها واجب العزاء، متمنّياً لها الشفاء العاجل ولأفراد عائلتها.وأكد أن الفرق الإغاثية مستمرة في عملها حتى مصير ابنتها المفقودة، مشيراً إلى أن تقف إلى جانبها وإلى جانب العائلة في هذه المحنة.والتقى سلام الفرق الإغاثية التي تواصل أعمال رفع الأنقاض في منطقة القبة، وحيّا جهودها المبذولة في ظروف بالغة الصعوبة، متمنّيًا أن تتكلّل هذه الجهود بالنجاح في الوصول إلى المفقودة الأخيرة، أن تكون على قيد الحياة.كما اطّلع من مسؤول الدفاع المدني في طرابلس واصف كريمة على الإجراءات المتّخذة وآخر المعطيات المتعلّقة بعملية البحث والإنقاذ، وأجرى اتصالًا من الموقع مع مدير الدفاع المدني العميد عماد خريش.