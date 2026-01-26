بري نجح ومؤشرات إيجابية ستبدأ بالظهور

تفيد معلومات سياسية متقاطعة أن تمكّن من إحداث خرق معيّن في مسار تحسين العلاقة بين رئيس الجمهورية و" "، من دون أن تتسرّب حتى الآن تفاصيل واضحة حول طبيعة التسوية أو التفاهم الذي جرى التوصل إليه.وبحسب المصادر، فإن الاتصالات التي قادها ساهمت في خفض منسوب التوتر وفتح قنوات تواصل هادئة بين الطرفين.وتشير الأجواء إلى أن مؤشرات إيجابية ستبدأ بالظهور تدريجيًا في المرحلة المقبلة، سواء على مستوى الخطاب السياسي أو في مقاربة بعض الملفات الحساسة، ما يعكس دورًا توفيقيًا فاعلًا لرئيس المجلس في هذا التوقيت.