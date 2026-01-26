تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بري نجح ومؤشرات إيجابية ستبدأ بالظهور
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
26-01-2026
|
01:30
تفيد معلومات سياسية متقاطعة أن
رئيس مجلس النواب نبيه بري
تمكّن من إحداث خرق معيّن في مسار تحسين العلاقة بين رئيس الجمهورية
جوزيف عون
و"
حزب الله
"، من دون أن تتسرّب حتى الآن تفاصيل واضحة حول طبيعة التسوية أو التفاهم الذي جرى التوصل إليه.
وبحسب المصادر، فإن الاتصالات التي قادها
بري
ساهمت في خفض منسوب التوتر وفتح قنوات تواصل هادئة بين الطرفين.
وتشير الأجواء إلى أن مؤشرات إيجابية ستبدأ بالظهور تدريجيًا في المرحلة المقبلة، سواء على مستوى الخطاب السياسي أو في مقاربة بعض الملفات الحساسة، ما يعكس دورًا توفيقيًا فاعلًا لرئيس المجلس في هذا التوقيت.
