تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بري نجح ومؤشرات إيجابية ستبدأ بالظهور

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-01-2026 | 01:30
A-
A+
بري نجح ومؤشرات إيجابية ستبدأ بالظهور
بري نجح ومؤشرات إيجابية ستبدأ بالظهور photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تفيد معلومات سياسية متقاطعة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تمكّن من إحداث خرق معيّن في مسار تحسين العلاقة بين رئيس الجمهورية جوزيف عون و"حزب الله"، من دون أن تتسرّب حتى الآن تفاصيل واضحة حول طبيعة التسوية أو التفاهم الذي جرى التوصل إليه.
وبحسب المصادر، فإن الاتصالات التي قادها بري ساهمت في خفض منسوب التوتر وفتح قنوات تواصل هادئة بين الطرفين.
وتشير الأجواء إلى أن مؤشرات إيجابية ستبدأ بالظهور تدريجيًا في المرحلة المقبلة، سواء على مستوى الخطاب السياسي أو في مقاربة بعض الملفات الحساسة، ما يعكس دورًا توفيقيًا فاعلًا لرئيس المجلس في هذا التوقيت.
 
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت عن مسؤول أميركي: هناك مؤشرات إيجابية في لبنان والجيش اللبناني يزداد قوة وتحسنا
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 11:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصدر أميركي: هناك مؤشرات جيدة في لبنان والجيش يزداد تحسناً وقوة والرئيس اللبناني يبدي إيجابية
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 11:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي: رئيس الوزراء المصري لم يحمل تحذيرات ومصر تلعب دورا ايجابياً لتجنيب لبنان أي تصعيد (NBN)
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 11:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أورتاغوس بعد لقائها بري: الاجتماع كان ايجابياً
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 11:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

جوزيف عون

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

حسين ال

جمهورية

نبيه بر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:19 | 2026-01-26
Lebanon24
04:05 | 2026-01-26
Lebanon24
04:00 | 2026-01-26
Lebanon24
04:00 | 2026-01-26
Lebanon24
03:54 | 2026-01-26
Lebanon24
03:53 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24