لبنان
"اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" ينسق مع وزارتي الاقتصاد والصناعة لدعم قطاع المواشي
Lebanon 24
26-01-2026
|
02:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرت
اللجنة المركزية
للثروة الحيوانية في "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية"، خلال اجتماعها برئاسة جهاد بلوق، البدء بتحركات شعبية واسعة في مختلف المحافظات
اللبنانية
للضغط باتجاه تحقيق مطلبها الأساسي المتمثل بتعويض مربي الأبقار عن الأضرار التي لحقت بهم.
وبحثت اللجنة، وفق بيان أصدرته، ثلاثة بنود رئيسية شملت ملف التعويضات، وتقويم زيارة
المدير العام
لوزارة الاقتصاد الدكتور
محمد أبو حيدر
، بالإضافة إلى التحضير للقاء المرتقب مع المدير العام لوزارة الصناعة عادل الشباب يوم الأربعاء المقبل.
وخلص المجتمعون إلى ضرورة تفعيل التنسيق مع مصالح
وزارة الاقتصاد
في المحافظات عبر زيارات ميدانية لضبط جودة المنتجات وحماية المستهلك، كما جرى التوافق على إعداد مذكرة مطالب لتسليمها لوزارة الصناعة في اللقاء القادم لمتابعة قضايا القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.
لبنان
إقتصاد
اللجنة المركزية
وزارة الاقتصاد
محمد أبو حيدر
وزارة الصناعة
المدير العام
الدكتور محمد
اللبنانية
أبو حيدر
تابع
