"اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" ينسق مع وزارتي الاقتصاد والصناعة لدعم قطاع المواشي

أقرت للثروة الحيوانية في "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية"، خلال اجتماعها برئاسة جهاد بلوق، البدء بتحركات شعبية واسعة في مختلف المحافظات للضغط باتجاه تحقيق مطلبها الأساسي المتمثل بتعويض مربي الأبقار عن الأضرار التي لحقت بهم.



وبحثت اللجنة، وفق بيان أصدرته، ثلاثة بنود رئيسية شملت ملف التعويضات، وتقويم زيارة لوزارة الاقتصاد الدكتور ، بالإضافة إلى التحضير للقاء المرتقب مع المدير العام لوزارة الصناعة عادل الشباب يوم الأربعاء المقبل.

وخلص المجتمعون إلى ضرورة تفعيل التنسيق مع مصالح في المحافظات عبر زيارات ميدانية لضبط جودة المنتجات وحماية المستهلك، كما جرى التوافق على إعداد مذكرة مطالب لتسليمها لوزارة الصناعة في اللقاء القادم لمتابعة قضايا القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.



