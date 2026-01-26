تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تجمع المالكين يدعو الدولة لتحمل مسؤوليتها في ترميم الأبنية المهددة بالانهيار

Lebanon 24
26-01-2026 | 02:21
A-
A+
تجمع المالكين يدعو الدولة لتحمل مسؤوليتها في ترميم الأبنية المهددة بالانهيار
تجمع المالكين يدعو الدولة لتحمل مسؤوليتها في ترميم الأبنية المهددة بالانهيار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان أن انهيار المبنى السكني في منطقة القبة بطرابلس ليس حادثًا طارئًا، بل نتيجة مباشرة لإهمال مزمن وتشريعات غير متوازنة لم تُنفذ، مشيرًا إلى أن المالكين القدامى يتقاضون بدلات إيجار زهيدة لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من أعمال الصيانة، مما يجعل المحافظة على السلامة الإنشائية أمرًا متعذرًا.

وأوضح التجمع أن حساب الدعم الذي نصت عليه القوانين لمساندة المالكين وتغطية فروقات "بدل المثل" لم يُفعّل حتى اليوم، في مخالفة واضحة للقانون، بينما تُلزم الدولة المالكين بدفع الضرائب على أساس البدلات الجديدة منذ عام 2014 رغم تقاضيهم مبالغ قديمة، ما يشكل إجحافًا ماليًا وتعارضًا مع العدالة الضريبية، فضلًا عن التأخير المفرط في الفصل بدعاوى استرداد الأملاك أمام المحاكم.

وطالب التجمع بصرف مستحقات حساب الدعم المتراكمة فورًا، وتسريع البت في دعاوى الإيجارات العالقة، وإعادة النظر في آلية فرض الضرائب لتتلاءم مع المبالغ المقبوضة فعليًا، مع إقرار حوافز مالية للترميم حفاظًا على السلامة العامة. وختم التجمع متسائلاً عن موعد إنهاء معاناة المالك القديم الذي يبقى رهينة تقاعس الدولة، متقدمًا بالتعازي لأهالي ضحايا مبنى القبة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
من نقابة مالكي الأبنية المؤجرة.. تحذير عاجل بشأن المباني القديمة المهدَّدة بالانهيار
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 13:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: للاسراع بتحويل مبلغ الى الهيئة العليا للاغاثة لترميم 100 مبنى مهدد بالانهيار في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 13:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الوطني الأرثوذكسي: للبدء الفوري بإحصاء شامل للمباني المهددة بالانهيار
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 13:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني يحذر المواطنين من الاقتراب من المباني المهددة بالانهيار
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 13:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الدولة المالك

منطقة القبة

الدولة ال

طرابلس

القبة

بالا

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:05 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:48 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:39 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:35 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:05 | 2026-01-26
Lebanon24
06:51 | 2026-01-26
Lebanon24
06:48 | 2026-01-26
Lebanon24
06:39 | 2026-01-26
Lebanon24
06:35 | 2026-01-26
Lebanon24
06:22 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24