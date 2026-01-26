اتحاد الأفران: مشروع الإهراءات الجديد يعزز الأمن الغذائي الوطني في مواجهة الأزمات

أشاد لاتحاد نقابات الأفران والمخابز في ، برئاسة النقيب ، بالمخطط المتكامل الذي قدمه والتجارة البساط إلى ، والرامي إلى إعادة بناء إهراءات القمح في مرفأ ، وإنشاء إهراءات جديدة في ومخازن في بالشراكة مع المطاحن.



واعتبر الاتحاد في بيان له أن مصادقة الحكومة على مسودة المشروع تمثل خطوة تاريخية تؤمن مخزوناً استراتيجياً يكفي البلاد لمدة ستة أشهر على الأقل، مما يعزز الأمن الغذائي في ظل الأزمات والحروب الدولية.

وأكد المجلس أن القمح مادة أساسية تُصان بها الأوطان من خطر المجاعة، مثمناً جهود الوزير البساط الاستباقية التي تلاقت مع مطالب الاتحاد المزمنة، معلناً استعداد النقابات للتعاون الكامل لإنجاز هذا الحيوي .



