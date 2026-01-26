تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
لبنان

اتحاد الأفران: مشروع الإهراءات الجديد يعزز الأمن الغذائي الوطني في مواجهة الأزمات

Lebanon 24
26-01-2026 | 02:25
اتحاد الأفران: مشروع الإهراءات الجديد يعزز الأمن الغذائي الوطني في مواجهة الأزمات
أشاد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان، برئاسة النقيب ناصر سرور، بالمخطط المتكامل الذي قدمه وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط إلى مجلس الوزراء، والرامي إلى إعادة بناء إهراءات القمح في مرفأ بيروت، وإنشاء إهراءات جديدة في طرابلس ومخازن في البقاع بالشراكة مع المطاحن.

واعتبر الاتحاد في بيان له أن مصادقة الحكومة على مسودة المشروع تمثل خطوة تاريخية تؤمن مخزوناً استراتيجياً يكفي البلاد لمدة ستة أشهر على الأقل، مما يعزز الأمن الغذائي في ظل الأزمات والحروب الدولية.
 
وأكد المجلس أن القمح مادة أساسية تُصان بها الأوطان من خطر المجاعة، مثمناً جهود الوزير البساط الاستباقية التي تلاقت مع مطالب الاتحاد المزمنة، معلناً استعداد النقابات للتعاون الكامل لإنجاز هذا المشروع الوطني الحيوي في أسرع وقت ممكن.

اتحاد نقابات الأفران

في أسرع وقت ممكن

المجلس التنفيذي

المشروع الوطني

وزير الاقتصاد

مجلس الوزراء

الدكتور عامر

عامر البساط

