هيئة رعاية السجناء تطالب بتسريع المحاكمات وإقرار قانون العفو العام

عقدت هيئة رعاية السجناء وأسرهم اجتماعاً طارئاً برئاسة المحامي ، دعت فيه إلى المسارعة في بت المحاكمات وقانون العفو العام بعد تفاقم أزمة السجون وارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير.



وأهابت الهيئة بالمسؤولين ضرورة المبادرة لاتخاذ خطوات حاسمة في محاكمة الموقوفين منذ سنوات للحد من الاكتظاظ، خاصة بعد بدء سجناء وموقوفين إسلاميين إضراباً مفتوحاً عن الطعام في المبنى "ب" بسجن رومية.

وأشار البيان إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 6 حالات خلال شهر واحد، نتيجة تلكؤ الدولة في تسريع المحاكمات، والإهمال الطبي، وعدم تأمين الأدوية، فضلاً عن تداعيات إضرابات الجسم القضائي وموظفي قصور العدل، مما يهدد بكارثة إنسانية واجتماعية.



وشددت الهيئة على ضرورة الإسراع في بت ملف ، متمنية أن يجد ملف السجناء خواتيمه السعيدة لإنهاء هذه المعاناة المتفاقمة.