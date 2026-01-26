تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
شكوى من الخارجية إلى مجلس الأمن بشأن استمرار الخروقات الإسرائيلية
Lebanon 24
26-01-2026
|
02:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدمت
وزارة الخارجية
اللبنانية
بشكوى رسمية إلى
مجلس الأمن
الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، وثقت خلالها استمرار الخروقات
الإسرائيلية
للسيادة اللبنانية، مطالبةً بإلزام
إسرائيل
بتنفيذ القرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين ثاني 2024.
تضمنت الشكوى ثلاثة جداول تفصيلية تفند "2036 خرقاً" إسرائيلياً جرت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025؛ حيث سجل شهر تشرين أول 542 خرقاً، وتشرين ثاني 691 خرقاً، بينما قفزت الخروقات في كانون أول إلى 803 خروقات.
ودعت الخارجية مجلس الأمن للضغط على إسرائيل لسحب قواتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها، والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود الدولية، ووقف استهداف قوات "اليونيفيل".
أكدت الرسالة
التزام
الحكومة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها، مشيرة إلى إقرار
مجلس الوزراء
خطة الجيش المكونة من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الدولة. وأوضحت الخارجية أنه تم إنجاز المرحلة الأولى ببسط سلطة الدولة جنوب الليطاني، على أن تشمل المرحلة الثانية المنطقة وصولاً لنهر الأولي، تليها
بيروت
والجبل، ثم
البقاع
، وصولاً إلى كامل الأراضي اللبنانية، بما يضمن استعادة قرار السلم والحرب وحصر السلاح بالقوات الرسمية.
وجدد
لبنان
استعداد حكومته للدخول في مفاوضات لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، مع التمسك باتفاق الهدنة لعام 1949 ومبادرة السلام العربية لعام 2002، مشددة على ضرورة الإفراج عن الأسرى اللبنانيين ووقف التهديد المستمر لاستقلال لبنان وسلامة أراضيه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شكوى من وزارة الخارجية الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة بشأن استمرار الخروقات الإسرائيليّة
Lebanon 24
شكوى من وزارة الخارجية الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة بشأن استمرار الخروقات الإسرائيليّة
26/01/2026 13:57:48
26/01/2026 13:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"الخارجية" قدمت شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لبنائها جدارين داخل الحدود اللبنانية
Lebanon 24
"الخارجية" قدمت شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لبنائها جدارين داخل الحدود اللبنانية
26/01/2026 13:57:48
26/01/2026 13:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي ويستوجب موقفاً دولياً حازماً
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي ويستوجب موقفاً دولياً حازماً
26/01/2026 13:57:48
26/01/2026 13:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية بشأن لبنان: ندعو إسرائيل إلى وقف انتهاكات قرار مجلس الأمن واحترام وقف إطلاق النار
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية بشأن لبنان: ندعو إسرائيل إلى وقف انتهاكات قرار مجلس الأمن واحترام وقف إطلاق النار
26/01/2026 13:57:48
26/01/2026 13:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية
مجلس الوزراء
الأمين العام
الإسرائيلية
مجلس الأمن
الإسرائيلي
اللبنانية
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
مكتب ميقاتي رداً على سؤال نيابي عن علاقة مفترضة بتحقيق عن "بنك عودة": حملات سياسية لتشويه سمعته
Lebanon 24
مكتب ميقاتي رداً على سؤال نيابي عن علاقة مفترضة بتحقيق عن "بنك عودة": حملات سياسية لتشويه سمعته
06:05 | 2026-01-26
26/01/2026 06:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
التربية: اليونيسف تصرف 30% من مستحقات الصناديق للمدارس والثانويات الرسمية
Lebanon 24
التربية: اليونيسف تصرف 30% من مستحقات الصناديق للمدارس والثانويات الرسمية
06:51 | 2026-01-26
26/01/2026 06:51:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. سوريا تضبط صواريخ في طريقها إلى لبنان
Lebanon 24
بالصور.. سوريا تضبط صواريخ في طريقها إلى لبنان
06:48 | 2026-01-26
26/01/2026 06:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عز الدين بحثت مع رئيسة جمعية "آسيل" في تحديات الطفولة المبكرة
Lebanon 24
عز الدين بحثت مع رئيسة جمعية "آسيل" في تحديات الطفولة المبكرة
06:39 | 2026-01-26
26/01/2026 06:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن استمرار الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن استمرار الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل
06:35 | 2026-01-26
26/01/2026 06:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
12:00 | 2026-01-25
25/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
14:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
12:30 | 2026-01-25
25/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
16:00 | 2026-01-25
25/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:05 | 2026-01-26
مكتب ميقاتي رداً على سؤال نيابي عن علاقة مفترضة بتحقيق عن "بنك عودة": حملات سياسية لتشويه سمعته
06:51 | 2026-01-26
التربية: اليونيسف تصرف 30% من مستحقات الصناديق للمدارس والثانويات الرسمية
06:48 | 2026-01-26
بالصور.. سوريا تضبط صواريخ في طريقها إلى لبنان
06:39 | 2026-01-26
عز الدين بحثت مع رئيسة جمعية "آسيل" في تحديات الطفولة المبكرة
06:35 | 2026-01-26
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن استمرار الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل
06:22 | 2026-01-26
خريش يستلم من رئيس هيئة الطوارئ المدنية المعدات اللازمة لاستكمال مهمة الإنقاذ في طرابلس
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
26/01/2026 13:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
26/01/2026 13:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
26/01/2026 13:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24