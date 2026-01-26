المجلس الوطني لـقدامى الموظفين يدعو لتظاهرة حاشدة غداً

دعا لقدامى موظفي الدولة المتقاعدين إلى المشاركة في تظاهرة حاشدة تنطلق عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلاثاء، من ساحة باتجاه المجلس النيابي، بالتزامن مع بدء جلسات مناقشة وإقرار الموازنة العامة.



وأوضح المجلس في بيان له، أن هذا التحرك يأتي بالتنسيق التام مع مختلف الروابط في تجمع روابط القطاع العام، احتجاجاً على ما وصفه بـ"المماطلة المتمادية" في معالجة ملف تحسين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية بصورة جدية، مؤكداً أن التحرك سيشمل تجمعات كبرى في محيط للضغط باتجاه تحقيق مطالبهم.





Advertisement