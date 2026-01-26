تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
|
لبنان

من مغدوشة.. البطريرك الراعي: لبنان يحتاج لكلمة حق تجمع لا لخطابات تقسّم

Lebanon 24
26-01-2026 | 03:30
A-
A+
من مغدوشة.. البطريرك الراعي: لبنان يحتاج لكلمة حق تجمع لا لخطابات تقسّم
من مغدوشة.. البطريرك الراعي: لبنان يحتاج لكلمة حق تجمع لا لخطابات تقسّم photos 0
رعى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي احتفال "أحد كلمة الله" الذي نظمته الرابطة الكتابية في لبنان، بالتعاون مع جمعية الكتاب المقدس واللجنة الوطنية لراعوية الشبيبة، تحت عنوان "الكتاب المقدّس: عهدان في كتاب"، وذلك في مزار سيدة المنطرة بمغدوشة بحضور فعاليات سياسية ودينية واجتماعية.

وأكد الراعي في كلمته أن الكتاب المقدس يمثل تصميم خلاص واحداً يبدأ بالوعد ويكتمل بالمسيح، مشدداً على أن "العهد الجديد يختبئ في القديم، والقديم يتضح في الجديد". ووصف كلمة الله بأنها حضور حي فاعل يخترق الضمير ويبدل الاتجاه، معتبراً إياها "كلمة نور في زمن العتمة وحق في زمن الالتباس".

وتطرق البطريرك إلى الوضع اللبناني، معتبراً أن الوطن يحتاج في هذا الزمن إلى "كلمة حق لا ضجيج، وكلمة تجمع لا خطابات تقسم"، مؤكداً أن الكلمة القادرة على بناء الإنسان هي وحدها الكفيلة بفتح أفق الرجاء للوطن.
 
وفي ختام الاحتفال، كرس الراعي فسيفساء أيقونة لمار مارون في بازيليك سيدة المنطرة، تقدمة من فادي رومانوس، وبمشاركة المطرانين إيلي حداد ومارون العمار وحشد من الأساقفة.

