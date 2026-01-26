تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

كركي : إمداد المكاتب بالسلفات المالية لاستئناف دفع التقديمات للمضمونين للعام 2026

Lebanon 24
26-01-2026 | 03:28
كركي : إمداد المكاتب بالسلفات المالية لاستئناف دفع التقديمات للمضمونين للعام 2026
كركي : إمداد المكاتب بالسلفات المالية لاستئناف دفع التقديمات للمضمونين للعام 2026 photos 0
كما هي العادة مع مطلع كل عام جديد، وبهدف إتمام المطابقات الحسابية السنوية بين المكاتب الإقليمية والمحلية والمكتب الرئيسي، يتوقّف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفترة قصيرة عن دفع التقديمات الاجتماعية والصحيّة للمضمونين .
وبتوجيه من مدير عام الصندوق د. محمد كركي،  أنجزت الدوائر المعنيّة الأعمال المطلوبة منهم بأسرع وقت ممكن بغية عدم تأخير حصول المضمونين على حقوقهم ولاسيّما الصحيّة منها. 
وبناءً عليه، أصدر المدير العام قراراً حمل الرقم 45  بتاريخ 2026/ 1/ 26، قضى بموجبه إعطاء المكاتب الاقليمية والمحلية سلفات مالية بلغ مجموعها حوالي 290   مليار ل.ل.  لتمويل المكاتب دوريًّا (كل خمسة عشر يوماً) حيث تخصصّ هذه السلفات لتسديد تقديمات فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية وقسم المضمونين الاختياريين.
وقد أكّد مدير عام الصندوق أنّه خلال الأيام القليلة القادمة سوف تعاود المكاتب والمراكز المحلية والإقليمية المنتشرة على كامل المناطق اللبنانية دفع التقديمات الصحيّة للمضمونين بشكل طبيعي.  
وجدّد تعهّده أنه سوف يقوم بكل الخطوات والتدابيرالتي من شأنها تأمين رعاية صحية واجتماعية لائقة بالضمان والمضمونين الذين يشكلون ثلث الشعب اللبناني. 
 
مواضيع ذات صلة
كركي: 210 مليار ليرة الدفعة الأولى من السلفات المالية للمستشفيات والأطبّاء
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 13:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: الضمان يباشر دفع المستحقات الماليّة المتراكمة للمستشفيات قبل العام 2024
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 13:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: جدول أعمال طبيّة جديد وزيادة التعويضات العائليّة للمضمونين
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 13:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة: 2026 "سنة المكتبات العامة"
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 13:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المكتب الرئيسي

الصندوق الوطني

المدير العام

صندوق الوطني

مكتب الرئيس

محمد كركي

اللبنانية

