كركي : إمداد المكاتب بالسلفات المالية لاستئناف دفع التقديمات للمضمونين للعام 2026

كما هي العادة مع مطلع كل عام جديد، وبهدف إتمام المطابقات الحسابية السنوية بين المكاتب الإقليمية والمحلية والمكتب ، يتوقّف لفترة قصيرة عن دفع التقديمات الاجتماعية والصحيّة للمضمونين .وبتوجيه من مدير عام الصندوق د. ، أنجزت الدوائر المعنيّة الأعمال المطلوبة منهم بأسرع وقت ممكن بغية عدم تأخير حصول المضمونين على حقوقهم ولاسيّما الصحيّة منها.وبناءً عليه، أصدر قراراً حمل الرقم 45 بتاريخ 2026/ 1/ 26، قضى بموجبه إعطاء المكاتب الاقليمية والمحلية سلفات مالية بلغ مجموعها حوالي 290 مليار ل.ل. لتمويل المكاتب دوريًّا (كل خمسة عشر يوماً) حيث تخصصّ هذه السلفات لتسديد تقديمات فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية وقسم المضمونين الاختياريين.وقد أكّد مدير عام الصندوق أنّه خلال الأيام القليلة سوف تعاود المكاتب والمراكز المحلية والإقليمية المنتشرة على كامل المناطق دفع التقديمات الصحيّة للمضمونين بشكل طبيعي.وجدّد تعهّده أنه سوف يقوم بكل الخطوات والتدابيرالتي من شأنها تأمين رعاية صحية واجتماعية لائقة بالضمان والمضمونين الذين يشكلون ثلث الشعب اللبناني.