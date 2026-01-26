تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

نفّذ عمليات نشل في بيروت وجبل لبنان.. شعبة المعلومات توقفه وهذا ما ضبطته بحوزته

Lebanon 24
26-01-2026 | 03:44
نفّذ عمليات نشل في بيروت وجبل لبنان.. شعبة المعلومات توقفه وهذا ما ضبطته بحوزته
أعلنت المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وفي إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة وتوقيفهم، توافرت معلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات نشل في محافظتي بيروت وجبل لبنان.

على أثر ذلك، قامت شعبة المعلومات بتكثيف إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة توصّلت إلى كشف هويّته، ويدعى:

-ه. أ. (مواليد 1997، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بقضايا نشل وسرقة وسلب ومخدّرات.

بتاريخ 19-1-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دورية من الشعبة المذكورة من توقيفه في محلّة طريق المطار، على متن درّاجة آلية نوع GR لون أسود تمّ ضبطها. وبتفتيشه والدرّاجة تمّ ضبط:

-ظرف مدوّن عليه ADVIL بداخله حبّة واحدة

-ظرف مدوّن عليه ROMIPRIL بداخله 22 حبّة

-حنجر أبيض مدوّن عليه AMOCLAN بداخله حبوب بيضاء

-طبّة بلاستيكية مدوّن عليها DJGMAX بداخلها حبوب بيضاء اللون

-طبّة بلاستيكية لون أبيض مدوّن عليها DEPAKINE

-قطع حجرية صغيرة جدًّا لون أبيض

-طبّتي بلاستيك بداخلهما مادّة حجرية بيضاء

-3 هواتف خليوية مسروقة وحقائب جلدية وأغراض خاصّة (مسروقة) ومبلغ مالي بعملات مختلفة

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليات نشل حقائب وهواتف خلوية في بيروت ومناطق: الضاحية، الأوزاعي، بئر حسن، حارة حريك، حيّ السلّم، طريق المطار، الغبيري والمريجة. وأنّه يقوم برمي المستندات في حاويات النفايات، ويصرف الأموال التي ينشلها على ملذّاته الشخصية وتعاطي المخدّرات.

تمّ تسليم الموقوف والدرّاجة الآلية والمضبوطات إلى القطعة المعنيَّة، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
شعبة المعلومات

طريق المطار

جبل لبنان.

جبل لبنان

الأوزاعي

الغبيري

المطار

القضاء

