لبنان

البعريني: الحملة ضد رئيس الجمهورية تستهدف الدولة ومطار القليعات أولوية لعكار

Lebanon 24
26-01-2026 | 03:54
البعريني: الحملة ضد رئيس الجمهورية تستهدف الدولة ومطار القليعات أولوية لعكار
البعريني: الحملة ضد رئيس الجمهورية تستهدف الدولة ومطار القليعات أولوية لعكار photos 0
أكد النائب وليد البعريني، عقب زيارته لقصر بعبدا، أن الزيارة تأتي لدعم رئيس الجمهورية، مشيداً بما تحقق خلال العام الجاري، ولا سيما القرار الحكيم باعتماد خيار التفاوض وخطوة تعيين السفير سيمون كرم. واعتبر البعريني أن الحملة التي تُشن ضد رئيس الجمهورية تستهدف منطق الدولة والمؤسسات وهي مرفوضة.

ورأى البعريني أن لبنان والمنطقة يمران بمرحلة مصيرية، معبراً عن دعمه الكامل لملف حصر السلاح وتطبيقه استجابةً لإرادة اللبنانيين. كما شدد على مطالب أهالي عكار، داعياً إلى إطلاق ورشة اقتصادية شاملة يأتي مطار القليعات في صدارتها.
