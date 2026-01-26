على وقع الغارات والتداعيات.. تبدّل خطاب "البيئة الحاضنة" لحزب الله

لوحظ في الفترة الأخيرة تبدّل واضح في الخطاب داخل بيئة ، تمثّل بغياب عبارات كانت تشكّل جزءًا أساسيًا من التعبئة السياسية والشعبية، مثل "لبيك يا " و"فداءً للمقاومة"، وذلك بالتزامن مع تصاعد على قرى وبلدات الجنوب.



ويعزو متابعون هذا التحوّل إلى حالة تململ متنامية داخل البيئة الحاضنة، على خلفية الكلفة البشرية والمادية المتراكمة جراء الضربات العسكرية، وما خلّفته من دمار واسع في المنازل والبنى التحتية، والنزوح المتكرر، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تحدّ من قدرة الأهالي على تحمّل مزيد من الخسائر.



ويشير هؤلاء إلى أنّ تراجع الخطاب التعبوي لا يعكس بالضرورة تبدّلًا جذريًا في المواقف السياسية، بقدر ما يعكس إرهاقًا اجتماعيًا وشعورًا متزايدًا بأنّ السلاح بات يرتّب أثمانًا مباشرة على حياة المدنيين، ما يدفع شريحة من الجمهور إلى أولويات معيشية وأمنية تتقدّم على الشعارات التقليدية.

