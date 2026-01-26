الدفاع المدني:40 مهمة خلال ال24 ساعة الماضية

أفادت ان عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 40 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:



-إخماد حرائق:12:مؤسسات :3، منازل:5، كهرباء:3، سيارات جراء القصف:1.



-انقاذ:5:سيارات عالقة بالثلج:1، فتح طرق بسبب تراكم الثلوج:2،انقاذ مواطنين ضلّوا طريقهم اثناء ممارستهم رياضة المشي الجبلي:1، انقاذ محتجزين من تحت انقاض مبنى:1



-اسعاف:16: حالات طارئة:4، حوادث سير:8 نقل مرضى:4



-خدمات عامة:1



-سلامة عامة:6

