لبنان

بعد توقف مؤقت مطلع العام… الضمان الاجتماعي يستأنف دفع التقديمات الصحيّة قريبًا

Lebanon 24
26-01-2026 | 05:07
بعد توقف مؤقت مطلع العام… الضمان الاجتماعي يستأنف دفع التقديمات الصحيّة قريبًا
بعد توقف مؤقت مطلع العام… الضمان الاجتماعي يستأنف دفع التقديمات الصحيّة قريبًا photos 0
اعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه كما هي العادة مع مطلع كل عام جديد، وبهدف إتمام المطابقات الحسابية السنوية بين المكاتب الإقليمية والمحلية والمكتب الرئيسي، يتوقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفترة قصيرة عن دفع التقديمات الاجتماعية والصحية للمضمونين.

وبتوجيه من المدير العام للصندوق د. محمد كركي،  أنجزت الدوائر المعنية الأعمال المطلوبة منهم في أسرع وقت ممكن بغية عدم تأخير حصول المضمونين على حقوقهم ولاسيما الصحية منها. وبناء عليه، أصدر المدير العام قرارا حمل الرقم 45  بتاريخ 2026/ 1/ 26، قضى بموجبه إعطاء المكاتب الاقليمية والمحلية سلفات مالية بلغ مجموعها نحو290 مليار ل.ل.  لتمويل المكاتب دوريا (كل 15يوما) حيث تخصص هذه السلفات لتسديد تقديمات فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية وقسم المضمونين الاختياريين.

وقد أكد المدير العام للصندوق أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سوف تعاود المكاتب والمراكز المحلية والإقليمية المنتشرة على كامل المناطق اللبنانية دفع التقديمات الصحية للمضمونين بشكل طبيعي، وجدد تعهده أنه سوف يقوم بكل الخطوات والتدابير التي من شأنها تأمين رعاية صحية واجتماعية لائقة بالضمان والمضمونين الذين يشكلون ثلث الشعب اللبناني. 
