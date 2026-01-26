من الأمن العام.. تنبيه للمواطنين!

طلبت للامن العام في بيان" من كافة المواطنين التنبه الى حصول عمليات كبيرة لسرقة تطبيقات الواتساب الخاصة بهم وعدم النقر على اي رابط او الاستجابة لاي طلب تحويل اموال وخاصة من المقربين الا بعد التاكد من مصدر مرسل الرسالة لعدم الوقوع ضحية عمليات احتيالية".

Advertisement