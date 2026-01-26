تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

حمادة تفقد أضرار العدوان في قناريت والغازية ويشيد بصمود الأهالي

Lebanon 24
26-01-2026 | 05:30
حمادة تفقد أضرار العدوان في قناريت والغازية ويشيد بصمود الأهالي
تفقد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، الأماكن السكنية التي طالها العدوان الإسرائيلي في قناريت والغازية، في حضور رئيس بلدية الغازية حسن غدار وعدد من كوادر "حزب الله"، واستمع إلى معاناة الأهالي مطلعاً على حجم الدمار والخسائر التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم.

وعبّر عن "تقديره لصمود الناس وثباتهم رغم الظروف القاسية"، مؤكداً أن "هذا الصمود يشكّل رداً عملياً على الاعتداءات ومحاولات كسر إرادة الأهالي، وأن العدو الاسرائيلي لن يستطيع قتل الفرح فينا". 

اشارة الى ان هذه الجولة تأتي  في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وتجديد التأكيد على وحدة الموقف إلى جانب الأهالي المتضرّرين، وتمسكهم بأرضهم وحقهم في العيش بكرامة وسط مشهد عنوانه الصمود رغم الدمار".

كما تفقد حمادة الفرق العاملة في ازالة ورفع الركام من العمل الإجتماعي ل"حزب الله" وكشافة الإمام المهدي مثنيا على "جهودهم المخلصة تجاه أهلهم".
الإسرائيلية

إيهاب حماد

الإسرائيلي

حزب الله

حسن غدار

إسرائيل

الغازية

