حمادة تفقد أضرار العدوان في قناريت والغازية ويشيد بصمود الأهالي

تفقد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ، الأماكن السكنية التي طالها العدوان في قناريت والغازية، في حضور رئيس بلدية وعدد من كوادر " "، واستمع إلى معاناة الأهالي مطلعاً على حجم الدمار والخسائر التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم.



وعبّر عن "تقديره لصمود الناس وثباتهم رغم الظروف القاسية"، مؤكداً أن "هذا الصمود يشكّل رداً عملياً على الاعتداءات ومحاولات كسر إرادة الأهالي، وأن العدو الاسرائيلي لن يستطيع قتل الفرح فينا".



اشارة الى ان هذه الجولة تأتي في ظل استمرار الاعتداءات ، وتجديد التأكيد على وحدة الموقف إلى جانب الأهالي المتضرّرين، وتمسكهم بأرضهم وحقهم في العيش بكرامة وسط مشهد عنوانه الصمود رغم الدمار".



كما تفقد الفرق العاملة في ازالة ورفع الركام من العمل الإجتماعي ل"حزب الله" وكشافة الإمام مثنيا على "جهودهم المخلصة تجاه أهلهم".

