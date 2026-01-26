تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مسؤول في "حزب الله": المقاومة ثابتة وصامدة وجاهزة!

Lebanon 24
26-01-2026 | 06:01
مسؤول في حزب الله: المقاومة ثابتة وصامدة وجاهزة!
مسؤول في حزب الله: المقاومة ثابتة وصامدة وجاهزة! photos 0
 رأى مسؤول العلاقات العامة في "حزب الله" في منطقة البقاع احمد ريا ان "تصعيد العدو الاسرائيلي اعتداءاته، ومحاولة الإدارة الأميركية إلغاء لجنة الميكانيزم والدفع باتجاه إجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان والعدو الاسرائيلي باشراف اميركي، يهدفان إلى إخضاع لبنان واستسلامه للشروط الاسرائيلية وصولا الى التطبيع، وأيضًا إلى ضرب الوحدة الوطنية وتجريد لبنان من عناصر قوته وفي مقدمها المقاومه وسلاحها".


وأضاف خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة في بلدة بيت شاما: "المقاومة ثابتة وصامدة وجاهزة، وهي قوية بالتفاف بيئتها حول قيادتها وخطها الهادف إلى تحقيق حياة العزة والكرامة لأهلها وحفظ دماء الشهداء وما حققته من انتصارات على مدى 40 عاما".


 وختم ريا معتبرًا ان "ما نشاهده من حشد للسفن الحربية الأميركية والمدمرات وسلاح الطيران في منطقة الشرق الاوسط تحت عنوان الاستعداد لضرب إيران، الهدف الحقيقي والفعلي منه هو إخضاع المنطقة بأكملها، وتلزيم إسرائيل إدارة بلدان الشرق الأوسط ونهب ثرواتها، وتفتيت المنطقة وإغراقها في حروب أهلية".
الإدارة الأميركية

الشرق الأوسط

حزب الله

إسرائيل

الشهداء

البقاع

لبنان

