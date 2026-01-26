مسؤول في "حزب الله": المقاومة ثابتة وصامدة وجاهزة!

رأى مسؤول العلاقات العامة في " " في منطقة احمد ريا ان "تصعيد العدو الاسرائيلي اعتداءاته، ومحاولة إلغاء لجنة الميكانيزم والدفع باتجاه إجراء مفاوضات مباشرة بين والعدو الاسرائيلي باشراف اميركي، يهدفان إلى إخضاع لبنان واستسلامه للشروط الاسرائيلية وصولا الى التطبيع، وأيضًا إلى ضرب الوحدة الوطنية وتجريد لبنان من عناصر قوته وفي مقدمها المقاومه وسلاحها".





وأضاف خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة في بلدة بيت شاما: " ثابتة وصامدة وجاهزة، وهي قوية بالتفاف بيئتها حول قيادتها وخطها الهادف إلى تحقيق حياة العزة والكرامة لأهلها وحفظ دماء وما حققته من انتصارات على مدى 40 عاما".





وختم ريا معتبرًا ان "ما نشاهده من حشد للسفن الحربية الأميركية والمدمرات وسلاح الطيران في منطقة الشرق الاوسط تحت عنوان الاستعداد لضرب ، الهدف الحقيقي والفعلي منه هو إخضاع المنطقة بأكملها، وتلزيم إدارة بلدان ونهب ثرواتها، وتفتيت المنطقة وإغراقها في حروب أهلية".



