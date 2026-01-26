366 محضراً خلال أسبوع.. "كهرباء لبنان" تستكمل حملة نزع التعديات عن الشبكة

أعلنت مؤسسة " " في بيان أنها نفّذت بمؤازرة القوى الأمنية وإشراف المختص حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية خلال الفترة الممتدة من 19 كانون الثاني ٢٠٢٦ ولغاية 23 كانون الثاني ٢٠٢٦، أسفرت عن تنظيم المحاضر التالية بحسب المناطق:



-دائرة : 16 محضراً



-دائرة الشياح: 61 محضراً



-دائرة : 73 محضراً



-دائرة وادي الزينة (إقليم الخروب): 89 محضراً



-دائرة شتورا: 14 محاضر



-دائرة : ١٧ محضراً



-جبل : 1 محاضر



-الشمال: 95 محضراً



-المجموع: 366







أضاف البيان:"بذلك يكون قد تم في خلال الأسبوع الفائت تحرير ما مجموعه 366 محضراً، تأكيداً لالتزام حماية المال العام وضمان المرفق العام الكهربائي".







ختم:"كما ستُفيد المؤسسة المواطنين دورياً بنتائج حملات نزع التعديات التي تنفّذها، وفقاً للإجراءات القانونية المرعية الإجراء".

