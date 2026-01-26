تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"التيار" يحاول "تحصين" نائبه

26-01-2026 | 06:19
يُواجه عضو تكتل "لبنان القوي" غسان عطالله أزمة انتخابية فعلية في دائرة الشوف - عاليه، لاسيما أن "التيار الوطني الحر" يسعى قدر الإمكان لتحصينه بأصوات الحزبيين، بينما المعضلة تكمن في محاولة "التيار" دعم مرشحين آخرين أيضاً، ما قد يؤثر على عطالله المُرشح عن المقعد الكاثوليكي.
 

وتقولُ مصادر مواكبة لحركة "التيار" الانتخابية إنَّ "مسألة توزيع الأصوات تخضع للدَّرس وذلك لحسمها بشكل متكافئ ولكي لا تكون هناكَ ثغرات".
