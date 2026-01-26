"التيار" يحاول "تحصين" نائبه

يُواجه عضو تكتل " القوي" أزمة انتخابية فعلية في - عاليه، لاسيما أن " " يسعى قدر الإمكان لتحصينه بأصوات الحزبيين، بينما المعضلة تكمن في محاولة " " دعم مرشحين آخرين أيضاً، ما قد يؤثر على المُرشح عن المقعد الكاثوليكي.



وتقولُ مصادر مواكبة لحركة "التيار" إنَّ "مسألة توزيع الأصوات تخضع للدَّرس وذلك لحسمها بشكل متكافئ ولكي لا تكون هناكَ ثغرات".