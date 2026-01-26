التربية: اليونيسف تصرف 30% من مستحقات الصناديق للمدارس والثانويات الرسمية

أعلنت أن منظمة قامت بتحويل الدفعة الأولى من مستحقات الصناديق الى ألفٍ ومئةٍ وثمانين مدرسة وثانوية رسمية أتمّت إدخال كل المعلومات المطلوبة منها على الموازنة الإلكترونية.ويُقدَّر المبلغ بنحو ستة ملايين دولار، ويشكّل ما نسبته ثلاثين بالمئة من إجمالي المبلغ المستحق للمدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2026-2025.وكانت خمسٌ وثلاثون مدرسة وثانوية في الجنوب حصلت على حصتها من هذه النسبة في وقت سابق، لتلبية احتياجاتها الطارئة.