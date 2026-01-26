تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون: إسرائيل لا تتجاوب معنا والجيش يقوم بواجباته كاملة

Lebanon 24
26-01-2026 | 07:07
A-
A+
عون: إسرائيل لا تتجاوب معنا والجيش يقوم بواجباته كاملة
عون: إسرائيل لا تتجاوب معنا والجيش يقوم بواجباته كاملة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل الرئيس جوزاف عون  وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، والوفد المرافق.

وقال عون عقب اللقاء: "لبنان يقدّر الدور الذي تلعبه دولة قطر في المساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها من خلال الدعم الذي تقدمه والذي يتطلع لبنان إلى استمراره ".

أضاف:" المبادرات القطرية الجديدة دليل على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين لبنان وقطر والتي تزداد متانة يوماً بعد يوم ".

واعتبر ان" الجيش يقوم بواجباته كاملة جنوب الليطاني، فيما تستمر الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية وتدمير المنازل وتهجير سكانها وتمتد أحيانا إلى قرى بقاعية".

تابع:" إسرائيل لا تتجاوب مع الدعوات المتكررة لتلتزم باتفاق تشرين الثاني ٢٠٢٤ وتطبيق القرار ١٧٠١ ما يحول دون عودة الامن والأمان إلى الجنوب".

ولفت الى ان الاتصالات مستمرة قبل انعقاد لجنة "الميكانيزم" الشهر المقبل للوصول إلى نتائج عملية تسرّع اعادة الاستقرار إلى الجنوب وانسحاب اسرائيل وعودة الاسرى وتمكين الجيش من الانتشار حتى الحدود المعترف بها دولياً.

وشدد على وجوب الضغط على اسرائيل لتسهيل عمل لجنة " الميكانيزم " ضروري للوصول إلى تطبيق القرار ١٧٠١ بمختلف مندرجاته.

واشار إلى انّ الجيش بحاجة إلى معدات وآليات وتجهيزات تمكنه من القيام بالمهام المطلوبة منه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: الجيش يقوم بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:44:53 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى: على حزب الله ان يقوم بواجباته وهو يعرفها
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:44:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام لصحيفة فاينانشال تايمز: لبنان مهم لاستقرار المنطقة الأوسع ونحن لا نطلب من اشقائنا وشركائنا الدوليين أن يقوموا بعملنا نيابة عنا بل أن يقفوا معنا ويساعدوننا على النجاح
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:44:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم للحكومة: لا تستطيعين أخذ الحقوق من دون أن تقومي بأهم واجب وهو حماية المواطنين
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:44:53 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

وزير الدولة

جوزاف عون

القطرية

محمد بن

بقاعية

القطري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:27 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:18 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:14 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:27 | 2026-01-26
Lebanon24
12:18 | 2026-01-26
Lebanon24
12:14 | 2026-01-26
Lebanon24
12:01 | 2026-01-26
Lebanon24
11:57 | 2026-01-26
Lebanon24
11:30 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24