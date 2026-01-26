رجي بحث مع سفير فرنسا التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش

استقبل يوسف الخارجية سفير هيرفيه ماغرو وبحث معه في العلاقات الثنائية والتطورات على الساحتين الدولية والمحلية، لاسيما الوضع في ودور لجنة الميكانيزم، في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار .







كما اطلع من السفير على التحضيرات الجارية التي تقوم بها فرنسا لانعقاد مؤتمر دعم في شهر آذار المقبل.







وشدد الوزير رجّي على "أهمية ممارسة الضغط على للالتزام بتنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية وسحب قواتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في والإفراج عن الاسرى ووقف انتهاكاتها وخروقاتها المتكررة للسيادة "، مؤكداً " بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بتنفيذ القرار ١٧٠١ وقرار بحصر السلاح بيد كامل الأراضي اللبنانية وفقا للخطة التي وضعها الجيش اللبناني".







والتقى الوزير رجي سفير بنغلاديش لدى لبنان محمد جبير صالحين في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الديبلوماسية في لبنان"، متمنياً له التوفيق في مهامه المستقبلية .



Advertisement