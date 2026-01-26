تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزير العمل التقى ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووفد نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Lebanon 24
26-01-2026 | 07:19
وزير العمل التقى ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووفد نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
استقبل وزير العمل محمد حيدر قبل ظهر اليوم ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السيدة كارولينا ليندهولم بيلينغ على رأس وفد، وعرض معها موضوع العمالة الاجنبية وخصوصا السورية غير الشرعية، وكيفية تسوية أوضاعهم من حيث الحصول على اجازات عمل واقامات شرعية ضمن الشروط المرعية الاجراء في وزارة العمل والأمن العام، وفي ضوء القرار المتخذ بتسوية أوضاعهم في الوزارة والأمن العام.

وقد اعربت بيلينغ عن سرورها للإجراءات التي يقوم بها وزير العمل في هذا الشأن.

كما التقى الوزير حيدر وفد نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة حسن حوماني ، بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه. وقد وصف حوماني أجواء اللقاء بانها كانت "ايجابية جدا حيال كل المواضيع التي طرحت".
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الاتحاد العمالي العام

رئيس الاتحاد

بشارة الأسمر

صندوق الوطني

وزارة العمل

الأمن العام

