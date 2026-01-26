وزير العمل التقى ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووفد نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

استقبل وزير العمل محمد قبل ظهر اليوم ممثلة في السيدة كارولينا ليندهولم بيلينغ على رأس وفد، وعرض معها موضوع العمالة الاجنبية وخصوصا غير الشرعية، وكيفية تسوية أوضاعهم من حيث الحصول على اجازات عمل واقامات شرعية ضمن الشروط المرعية الاجراء في والأمن العام، وفي ضوء القرار المتخذ بتسوية أوضاعهم في الوزارة والأمن العام.



وقد اعربت بيلينغ عن سرورها للإجراءات التي يقوم بها وزير العمل في هذا الشأن.



كما التقى الوزير حيدر وفد نقابة مستخدمي برئاسة حسن حوماني ، بحضور رئيس الدكتور ونائبه حسن فقيه. وقد وصف حوماني أجواء اللقاء بانها كانت "ايجابية جدا حيال كل المواضيع التي طرحت".

