تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
وزير العمل التقى ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووفد نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
Lebanon 24
26-01-2026
|
07:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير العمل محمد
حيدر
قبل ظهر اليوم ممثلة
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
في
لبنان
السيدة كارولينا ليندهولم بيلينغ على رأس وفد، وعرض معها موضوع العمالة الاجنبية وخصوصا
السورية
غير الشرعية، وكيفية تسوية أوضاعهم من حيث الحصول على اجازات عمل واقامات شرعية ضمن الشروط المرعية الاجراء في
وزارة العمل
والأمن العام، وفي ضوء القرار المتخذ بتسوية أوضاعهم في الوزارة والأمن العام.
وقد اعربت بيلينغ عن سرورها للإجراءات التي يقوم بها وزير العمل في هذا الشأن.
كما التقى الوزير حيدر وفد نقابة مستخدمي
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
برئاسة حسن حوماني ، بحضور رئيس
الاتحاد العمالي العام
الدكتور
بشارة الأسمر
ونائبه حسن فقيه. وقد وصف حوماني أجواء اللقاء بانها كانت "ايجابية جدا حيال كل المواضيع التي طرحت".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصدر 150 براءة ذمة إلكترونياً خلال 10 أيام
Lebanon 24
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصدر 150 براءة ذمة إلكترونياً خلال 10 أيام
26/01/2026 19:45:14
26/01/2026 19:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة الإمارات تخصص 15 مليون دولار للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للاستجابة للأزمة في السودان
Lebanon 24
دولة الإمارات تخصص 15 مليون دولار للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للاستجابة للأزمة في السودان
26/01/2026 19:45:14
26/01/2026 19:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة المال: إقرار موازنة وزارة العمل والمساهمة بصندوق الضمان الاجتماعي
Lebanon 24
لجنة المال: إقرار موازنة وزارة العمل والمساهمة بصندوق الضمان الاجتماعي
26/01/2026 19:45:14
26/01/2026 19:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: نحتاج لضمان وصول آمن للمساعدات لتوسيع الاستجابة وتلبية الاحتياجات
Lebanon 24
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: نحتاج لضمان وصول آمن للمساعدات لتوسيع الاستجابة وتلبية الاحتياجات
26/01/2026 19:45:14
26/01/2026 19:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الاتحاد العمالي العام
رئيس الاتحاد
بشارة الأسمر
صندوق الوطني
وزارة العمل
الأمن العام
تابع
قد يعجبك أيضاً
إصابات جراء قنبلة.. هذا ما حصلَ في طرابلس
Lebanon 24
إصابات جراء قنبلة.. هذا ما حصلَ في طرابلس
12:27 | 2026-01-26
26/01/2026 12:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيفيل: إحالة 400 مخبأ أسلحة للجيش ودعم انتشاره في المواقع جنوباً
Lebanon 24
اليونيفيل: إحالة 400 مخبأ أسلحة للجيش ودعم انتشاره في المواقع جنوباً
12:18 | 2026-01-26
26/01/2026 12:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رسامني عرض مع حاصباني شؤون الأشغال والنقل وسبل تطوير البنى التحتية
Lebanon 24
رسامني عرض مع حاصباني شؤون الأشغال والنقل وسبل تطوير البنى التحتية
12:14 | 2026-01-26
26/01/2026 12:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يُدين جريمة اغتيال نور الدين: اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة حرب
Lebanon 24
"حزب الله" يُدين جريمة اغتيال نور الدين: اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة حرب
12:01 | 2026-01-26
26/01/2026 12:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس القضاء الأعلى بحث مشروع قانون موازنة 2026: ندعو النواب للتجاوب مع مطالبنا
Lebanon 24
مجلس القضاء الأعلى بحث مشروع قانون موازنة 2026: ندعو النواب للتجاوب مع مطالبنا
11:57 | 2026-01-26
26/01/2026 11:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
14:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
16:00 | 2026-01-25
25/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
10:00 | 2026-01-26
26/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:27 | 2026-01-26
إصابات جراء قنبلة.. هذا ما حصلَ في طرابلس
12:18 | 2026-01-26
اليونيفيل: إحالة 400 مخبأ أسلحة للجيش ودعم انتشاره في المواقع جنوباً
12:14 | 2026-01-26
رسامني عرض مع حاصباني شؤون الأشغال والنقل وسبل تطوير البنى التحتية
12:01 | 2026-01-26
"حزب الله" يُدين جريمة اغتيال نور الدين: اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة حرب
11:57 | 2026-01-26
مجلس القضاء الأعلى بحث مشروع قانون موازنة 2026: ندعو النواب للتجاوب مع مطالبنا
11:30 | 2026-01-26
"القومي": جاهزون للدفاع عن سيادة لبنان
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
26/01/2026 19:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
26/01/2026 19:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
26/01/2026 19:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24