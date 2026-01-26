جعجع التقى مجلس بلدية "البيرة" ويستعرض شؤون البلدة

استقبل " " سمير جعجع في معراب ، في إطار لقاءاته مع المجالس البلدية والاختيارية، مجلس بلدية "البيرة" برئاسة سيمون مسلّم ونائبه ونائب منسق حزب "القوات" في الشوف جريس عون، المختارين شربل صفير وسمير خوري، جان ، معتمد الحزب الإشتراكي طوني الخوري، القيادي في الحزب الإشتراكي سليم الخوري، مسؤول في "البيرة" فادي مسلّم، فاعليات البلدة وحشدا من الأهالي.



وبعدما شكر رئيس البلدية رئيس حزب "القوات" الإستقبال، رحّب جعجع بدوره بالحضور وتم التطرق إلى شؤون البلدة وحاجاتها.



وفي الختام قدّم الوفد لجعجع باقة من الورد ولوحة رسمتها ماري الخوري جسّدت " ".

