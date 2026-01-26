تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
جعجع التقى مجلس بلدية "البيرة" ويستعرض شؤون البلدة
Lebanon 24
26-01-2026
|
07:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
" سمير جعجع في معراب ، في إطار لقاءاته مع المجالس البلدية والاختيارية، مجلس بلدية "البيرة" برئاسة سيمون مسلّم ونائبه ونائب منسق حزب "القوات" في الشوف جريس عون، المختارين شربل صفير وسمير خوري، جان
ميشال عون
، معتمد الحزب الإشتراكي طوني الخوري، القيادي في الحزب الإشتراكي سليم الخوري، مسؤول
التيار الوطني الحر
في "البيرة" فادي مسلّم، فاعليات البلدة وحشدا من الأهالي.
وبعدما شكر رئيس البلدية رئيس حزب "القوات"
على حسن
الإستقبال، رحّب جعجع بدوره بالحضور وتم التطرق إلى شؤون البلدة وحاجاتها.
وفي الختام قدّم الوفد لجعجع باقة من الورد ولوحة رسمتها ماري الخوري جسّدت "
المقاومة
المسيحية
".
Advertisement
