بهية الحريري تسلمت من السعودي كتاباً يوثق مسيرته بعنوان "صيدا حكاية حب"

استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري في " فيلا " في الهلالية ، الرئيس الأسبق لبلدية صيدا الذي قدم لها نسخة من كتاب "صيدا حكاية حب ...الرئيس سيرة ومسيرة" من إعداد الإعلامية نضال ، وهو كتاب مصور يتناول مسيرته وتجربته في قيادة بلدية صيدا 2010-2023، ويتضمن خطاباته وشهادات فيه من شخصيات وفاعليات ومؤسسات .







ووقع السعودي في صدر الكتاب إهداءً خاصاً للسيدة الحريري جاء فيه: "يشرفني أن يكون هذا الكتاب في مكتبتك العامرة . لقد كنتِ خير من مثّل صيدا في وفي الوزارة وفي كل المناسبات".







وشكرت الحريري المهندس السعودي على هذا الإهداء معربة عن" فخرها واعتزازها به، وبمسيرته التي سطر خلالها قصص نجاح وتميز، كان المشترك بينها حبه لمدينته والذي جسده في كل ما حقق لها وفيها من انجازات"، متمنية له "دوام الصحة وطول العمر" .

