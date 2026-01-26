تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بهية الحريري تسلمت من السعودي كتاباً يوثق مسيرته بعنوان "صيدا حكاية حب"

Lebanon 24
26-01-2026 | 07:25
بهية الحريري تسلمت من السعودي كتاباً يوثق مسيرته بعنوان صيدا حكاية حب
 استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري  بهية الحريري في " فيلا الحريري" في الهلالية صيدا ، الرئيس الأسبق لبلدية صيدا المهندس محمد السعودي الذي قدم لها نسخة من كتاب "صيدا حكاية حب ...الرئيس محمد السعودي سيرة ومسيرة" من إعداد الإعلامية نضال شهاب ، وهو كتاب مصور يتناول مسيرته وتجربته في قيادة بلدية صيدا 2010-2023، ويتضمن خطاباته وشهادات فيه من شخصيات وفاعليات ومؤسسات .



ووقع السعودي في صدر الكتاب إهداءً خاصاً للسيدة الحريري جاء فيه: "يشرفني أن يكون هذا الكتاب في مكتبتك العامرة . لقد كنتِ خير من مثّل صيدا في البرلمان وفي الوزارة وفي كل المناسبات".



وشكرت الحريري المهندس السعودي على هذا الإهداء معربة عن" فخرها واعتزازها به، وبمسيرته التي سطر خلالها قصص نجاح وتميز، كان القاسم المشترك بينها حبه لمدينته والذي جسده في كل ما حقق لها وفيها من انجازات"، متمنية له "دوام الصحة وطول العمر" .
