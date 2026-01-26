في هذه المنطقة.. ختم مركز تجميل بالشمع الأحمر (صورة)

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "في إطار جهودها لمكافحة الجرائم التي تمسّ الصحة العامة، داهمت دورية من الإقليمية بتاريخ 23-1-2026 مركز تجميل طبي غير مرخّص يقع داخل أحد المنازل في محلة ، حيث تُجرى بداخله عمليات زرع شعر وأعمال تجميلية أخرى. وقد جرى توقيف صاحبة المركز المدعوة (م.غ.)، وختمه بالشمع الأحمر، وأُجري المقتضى القانوني بحقها بناءً لإشارة المختص".

