تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حشود اميركية ورسائل ايرانية.. اسبوع حاسم بدأ

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
26-01-2026 | 08:00
A-
A+
حشود اميركية ورسائل ايرانية.. اسبوع حاسم بدأ
حشود اميركية ورسائل ايرانية.. اسبوع حاسم بدأ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من الواضح أنّ الحشد العسكري الأميركي في المنطقة لم يعد تفصيلاً عابراً يمكن تجاهله أو إدراجه في خانة الضغط السياسي فقط. فحجم الانتشار، ونوعية القطع البحرية، وطبيعة التحركات الجوية، كلها مؤشرات تدلّ على أنّ واشنطن انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدّماً، يمكن وصفها بمرحلة تمهيدية لضربة عسكرية محتملة تستهدف إيران بشكل مباشر أو غير مباشر.

هذا التصعيد لا يأتي من فراغ، بل يتقاطع مع مسار طويل من التوترات التي لم تُفلح الوساطات ولا الرسائل غير المعلنة في احتوائها حتى الآن، اذ يقال ان رسالة الشروط الاميركية قد وصلت الى الايرانيين.

في المقابل، لا تبدو إيران في موقع المتفرّج أو المنتظر لما ستقرره الإدارة الأميركية. فطهران، التي راكمت تجربة طويلة في إدارة الصراعات غير المباشرة، بدأت تفعّل أوراقها الإقليمية بشكل أوضح، مستندة إلى شبكة حلفاء تمتد من اليمن إلى العراق ولبنان. الفيديو الذي صدر عن الإعلام الحربي الحوثي في اليمن، والذي تضمّن إشارات صريحة إلى استهداف القطع البحرية الأميركية، شكّل نقطة تحوّل لافتة، إذ عكس استعداداً للانتقال من الخطاب السياسي إلى الفعل الميداني في حال تطورت المواجهة.

الأمر نفسه ينسحب على العراق، حيث خرجت مواقف متقدمة عن فصائل مسلّحة محسوبة على محور إيران، لوّحت بإعلان الجهاد واعتبار أي اعتداء على إيران بمثابة عدوان يستوجب الرد. هذه المواقف لا يمكن فصلها عن السياق العام، وهي توحي بأن أي ضربة لن تبقى محصورة جغرافياً أو زمنياً، بل قد تفتح الباب أمام مواجهة إقليمية متعددة الساحات.

في هذا الإطار، يكتسب موقف حزب الله أهمية استثنائية. فالكلمة المرتقبة للأمين العام، في مناسبة مرتبطة بالتحرك الداعم لإيران، تُراقَب بدقة. ليس لأن الحزب سيعلن بالضرورة دخولاً مباشراً في المعركة، بل لأن نبرة الخطاب وحدود المواقف ستعطي إشارات واضحة حول سقف التصعيد واحتمالات الانخراط في حال اندلاع المواجهة.

كل هذه المعطيات تشير إلى أنّ المنطقة تقف على حافة مرحلة شديدة الحساسية. الحديث لم يعد عن معركة محدودة أو ضربة موضعية، بل عن احتمال انزلاق إلى صراع أوسع، تتداخل فيه الحسابات العسكرية بالسياسية، وتتشابك فيه الجبهات بشكل يصعب ضبطه.
Advertisement
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
أسبوع لبناني حاسم : اجتماعان للحكومة والميكانيزم وتوسّع الحرب مرتبط بما يجري مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:46:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أسبوع حاسم... بروكسل أمام قرار مفصلي بشأن تمويل أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:46:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: أي اعتداء سيواجه برد حاسم
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:46:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الدفاع الإيراني: أي اعتداء أو استمرار النهج العدائي تجاهنا سيواجه برد متناسب وصارم وحاسم
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:46:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإدارة الأميركية

حزب الله

الاميركي

ايرانية

العراق

واشنطن

الجهاد

الحوثي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:27 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:18 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:14 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:27 | 2026-01-26
Lebanon24
12:18 | 2026-01-26
Lebanon24
12:14 | 2026-01-26
Lebanon24
12:01 | 2026-01-26
Lebanon24
11:57 | 2026-01-26
Lebanon24
11:30 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24