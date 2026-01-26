بالوثيقة.. نائب يقدّم إخباراً إلى النيابة العامة حول تجاوزات عمال التوصيل "الديليفري"

قدم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عبر وكيله القانوني المحامي سيزار بإخبار إلى جانب حول عصابة أو مجموعة أشخاص في منطقة المتن ، تنتحل صفة عمّال توصيل "ديليفيري" تهدف للقيام بأفعال جرمية و قد سُجلّ تحت الرقم ١٧٨/٢٠٢٦ وأُحيل الى وذلك لاجراء التحقيقات اللازمة .