Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

المساعدات وملف إعادة الإعمار بين بري والخليفي

Lebanon 24
26-01-2026 | 08:00
المساعدات وملف إعادة الإعمار بين بري والخليفي
المساعدات وملف إعادة الإعمار بين بري والخليفي photos 0
استقبل دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الدولة القطري الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق بحضور السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان ، حيث تناول اللقاء بحث لآخر تطورات الاوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر .
الرئيس نبيه بري حمّل الوزير الخليفي والوفد المرافق شكر لبنان واللبنانيين لقطر أميراً وحكومة وشعباً لوقوفهم الدائم إلى جانب لبنان ومؤازرته في شتى الميادين ، ودعمهم الجيش بما يمكنه من القيام بدوره الوطني الجامع ، والمساهمة القطرية النبيلة في ملف إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه في لبنان .

كما استقبل الرئيس بري أيضاً نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة وبرامج عمل النقابة في المرحلتين الراهنة والمقبلة .

كما تابع رئيس المجلس شؤوناً تربوية خلال إستقباله رئيسة راهبات النبطية ومديرة ثانوية السيدة للراهبات الأنطونيات في النبطية الأخت ماري توما والأخت ماريا وهبي .

وبعد الظهر استقبل الرئيس بري رئيس بلدية صيدا السابق المهندس محمد السعودي والسيد حسان السعودي .
 
الرئيس نبيه بري

عين التينة

الرئيس بري

الإسرائيلي

نبيه بري

رئيس بري

إسرائيل

الثنائي

تابع
