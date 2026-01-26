المساعدات وملف إعادة الإعمار بين بري والخليفي

استقبل دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ في مقر الرئاسة الثانية في وزير الدولة القطري الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق بحضور السفير القطري لدى الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والمستشار الاعلامي للرئيس علي حمدان ، حيث تناول اللقاء بحث لآخر تطورات الاوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر .

حمّل الوزير الخليفي والوفد المرافق شكر لبنان واللبنانيين لقطر أميراً وحكومة وشعباً لوقوفهم الدائم إلى جانب لبنان ومؤازرته في شتى الميادين ، ودعمهم الجيش بما يمكنه من القيام بدوره الوطني الجامع ، والمساهمة القطرية النبيلة في ملف إعادة إعمار ما هدمه العدوان المتواصل عليه في لبنان .كما استقبل أيضاً نقيب المحامين في عماد مارتينوس حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة وبرامج عمل النقابة في المرحلتين الراهنة والمقبلة .كما تابع رئيس المجلس شؤوناً تربوية خلال إستقباله رئيسة راهبات النبطية ومديرة ثانوية السيدة للراهبات الأنطونيات في النبطية الأخت ماري توما والأخت ماريا وهبي .وبعد الظهر استقبل الرئيس بري رئيس بلدية السابق المهندس محمد السعودي والسيد حسان السعودي .