دبوسي التقى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة

استقبل والصناعة والزراعة في والشمال ، رئيس العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، الدكتور المهندس حسان ضناوي، يرافقه أعضاء : ديما حسين، ميشال كبة، والمهندسة هانيا شهال، وذلك بحضور المديرة العامة للغرفة ليندا سلطان، ورئيس جمعية BIAT نصري .وأوضح الدكتور ضناوي أن الزيارة تأتي في إطار " تأكيد استمرار مسيرة الشراكة بين غرفة طرابلس الكبرى والمنطقة الاقتصادية الخاصة، حيث جرى البحث بشكل أساسي في المشاريع المشتركة، ولا سيما دعم الغرفة للمنطقة الاقتصادية، وكيفية الانتقال في المراحل المستقبلية نحو تحقيق التكامل بين المنظومة الاقتصادية التي يطرحها دائماً الرئيس والمنطقة الاقتصادية الخاصة".وأضاف ضناوي: "لقد شددنا اليوم، من خلال هذا اللقاء، أن طرابلس الكبرى، تشكّل الحاضنة الداعمة للاقتصاد اللبناني. كما أكدنا أن طموحاتنا عالية، وأن تعاوننا مع الرئيس دبوسي هو تعاون دائم ومستمر".