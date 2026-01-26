تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
دبوسي التقى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة
Lebanon 24
26-01-2026
|
08:03
photos
0
استقبل
رئيس غرفة التجارة
والصناعة والزراعة في
طرابلس
والشمال
توفيق دبوسي
، رئيس
مجلس إدارة الهيئة
العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، الدكتور المهندس حسان ضناوي، يرافقه أعضاء
مجلس الإدارة
: ديما حسين، ميشال كبة، والمهندسة هانيا شهال، وذلك بحضور المديرة العامة للغرفة ليندا سلطان، ورئيس جمعية BIAT نصري
معوض
.
وأوضح الدكتور ضناوي أن الزيارة تأتي في إطار " تأكيد استمرار مسيرة الشراكة بين غرفة طرابلس الكبرى والمنطقة الاقتصادية الخاصة، حيث جرى البحث بشكل أساسي في المشاريع المشتركة، ولا سيما دعم الغرفة للمنطقة الاقتصادية، وكيفية الانتقال في المراحل المستقبلية نحو تحقيق التكامل بين المنظومة الاقتصادية التي يطرحها دائماً الرئيس
دبوسي
والمنطقة الاقتصادية الخاصة".
وأضاف ضناوي: "لقد شددنا اليوم، من خلال هذا اللقاء، أن طرابلس الكبرى، تشكّل الحاضنة الداعمة للاقتصاد اللبناني. كما أكدنا أن طموحاتنا عالية، وأن تعاوننا مع الرئيس دبوسي هو تعاون دائم ومستمر".
