تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية : للاضراب غدا والمشاركة في التجمع أمام مجلس النواب

Lebanon 24
26-01-2026 | 08:14
A-
A+

رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية : للاضراب غدا والمشاركة في التجمع أمام مجلس النواب
رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية : للاضراب غدا والمشاركة في التجمع أمام مجلس النواب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 عقدت الهيئة التتفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية إجتماعاً استثنائيا اليوم، وتم البحث في  مختلف أوضاع العاملين.



وصدر عن المجتمعين بيان، رأوا فيه "إن مشروع الموازنة العام ٢٠٢٦، الذي سيُناقش في الهيئة العامة في مجلس النواب غداً الثلثاء لا يراعي أدنى حقوق العاملين في القطاع العام وخصوصاً حقوق موظفي الجامعة اللبنانية"، معتبرين ان "تحقيق المطالب هو السبيل الوحيد لديمومة العمل في القطاع العام ومؤسساته وكل قرار دون ذلك سيدفع العاملين للإستمرار بالخطوات التصعيدية".



وأعلنت "الهيئة" الإضراب التحذيري غدا ،والتوقف عن جميع الأعمال الإدارية والفنية"، ودعت "الزملاء الموظفين الى المشاركة في التجمع الذي سيقام أمام مقر مجلس النواب عند العاشرة والنصف من صباح اليوم نفسه".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية تهدد بخطوات تصعيدية بعد تجاهل مطالبها
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:46:57 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في الرابطة المارونية بحث ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:46:57 Lebanon 24 Lebanon 24
انعقاد الملتقى الحادي عشر لـ "الرابطة العربية" برعاية رئيس الجامعة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:46:57 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا: فريق فني سيتجه إلى أنقرة غدا للمشاركة في التحقيقات
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:46:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

الهيئة العامة

جامعة اللبن

صباح اليوم

في الجامعة

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:43 | 2026-01-26
Lebanon24
12:27 | 2026-01-26
Lebanon24
12:18 | 2026-01-26
Lebanon24
12:14 | 2026-01-26
Lebanon24
12:01 | 2026-01-26
Lebanon24
11:57 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24