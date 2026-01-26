رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية : للاضراب غدا والمشاركة في التجمع أمام مجلس النواب

عقدت الهيئة التتفيذية لرابطة العاملين في إجتماعاً استثنائيا اليوم، وتم البحث في مختلف أوضاع العاملين.وصدر عن المجتمعين بيان، رأوا فيه "إن مشروع الموازنة العام ٢٠٢٦، الذي سيُناقش في في مجلس النواب غداً الثلثاء لا يراعي أدنى حقوق العاملين في القطاع العام وخصوصاً حقوق موظفي الجامعة "، معتبرين ان "تحقيق المطالب هو السبيل الوحيد لديمومة العمل في القطاع العام ومؤسساته وكل قرار دون ذلك سيدفع العاملين للإستمرار بالخطوات التصعيدية".وأعلنت "الهيئة" الإضراب التحذيري غدا ،والتوقف عن جميع الأعمال الإدارية والفنية"، ودعت "الزملاء الموظفين الى المشاركة في التجمع الذي سيقام أمام مقر مجلس النواب عند العاشرة والنصف من نفسه".