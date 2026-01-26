سفارتا أميركا في لبنان وإسرائيل: ملتزمون تجاه بيروت وتل أبيب بالوصول لسلام دائم عبر الحوار

أصدرت السفارة الأميركية في بياناً عبر منصة "إكس" أكدت فيه التزامها ودعمها للبنان وإسرائيل من أجل تحقيق سلام مستدام وفعّال من خلال الحوار والدبلوماسية.



وأشار البيان إلى أن السفارة في بيروت وسفير استضافتهما السفارة الأميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث ناقش الجانبان الخطوات اللازمة لبناء منطقة أكثر سلاماً وازدهاراً.



