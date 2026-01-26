مرقص لوفد مدرسة "الرجاء كولدج": المستقبل لكم فاصنعوا الفرص وأبدعوا في وطنكم

استقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، وفدًا من مدرسة "الرجاء كولدج" كفرقطرة، بحضور مديرة الثانوية إيمان نصر، وكان لقاء مباشر على الهواء عبر "إذاعة "، وحوار أجرته مديرة البرامج ريتا نجيم الرومي .



استهل مرقص حديثه مؤكدًا أنه يضع نفسه مكان التلامذة ويشعر بما يشعرون به، وقال: "أعرف أنكم تحبون بلدكم وبلدكم يحبكم، وعلى قدر ما تعطون وطنكم سيعطيكم".



اضاف: "المستقبل لكم، فاصنعوا الفرص وأبدعوا في وطنكم".



ودعاهم الى "المحافظة على آرائهم ومواجهة التحديات"، مؤكدًا أن جيلهم "قادر على إيجاد الفرص والأفكار المبدعة بفضل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأن التغيير أصبح ممكنًا عبر الاجتهاد الشخصي".



وتطرق الوزير مرقص إلى الجهود التي حققتها الحكومة اخيرا وهي:



1. حصر السلاح بيد الدولة جنوب الليطاني واحتواء السلاح شمال الليطاني



2. تطوير المطار ومحيطه وطريق المطار.



3. ضبط الحدود الشمالية والشرقية.



4. ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.



5. إقرار التشريعات المصرفية العالقة منذ 6 سنوات (السرية المصرفية، هيكلة المصارف، الفجوة المالية وإسترداد الودائع ...)



6. تطبيع العلاقات العربية وعودة لبنان الى محيطه العربي



7. اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بعد 9 سنين.



8. ضبط المخدرات وتوقيف كبار التجار.



9. ضبط الجمارك وتركيب سكانرز.



10. اعتماد آلية للتعيينات الادارية.



11. استضافة المؤتمرات العربية الاعلامية والاقتصادية...



12. إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية بشقه العدلي والإداري والمالي.



13. إتمام التشكيلات القضائية العالقة منذ سنين عديدة.



14. إقرار مشروع قانون الموازنة العامة في الحكومة في المهلة الدستورية.



15. تعيين رئيس ومجلس ادارة تلفزيون لبنان العالق منذ 1999وسائر التعيينات العسكرية والادارية والديبلوماسية.



16. إقرار مشروع قانون الإعلام في لجنة الإدارة والعدل بعد نحو 15 سنة من الدرس وإحالته على الهيئات العامة بمشاركة من وزير الإعلام.



17. البدء بملاحقة كبار المعتدين على شبكة الكهرباء وإصدار أوامر التحصيل بحقهم ووقف تراخيص العمل التي يستفيدون منها.



18. /951/ مرسوما اتخذ بمجلس الوزراء و/1038/ قرارا صادرا عنه في /45/ جلسة خلال/10/ أشهر فقط خلال العام 2025.



19. عودة /501.603/ نازح سوري خلال 2025 وهو رقم غير مسبوق تحقق للمرة الأولى نتيجة عمل حكومي منظم هادف وسياسة واضحة".



وشدد على أن" المسار الإيجابي مستمر رغم التحديات الإقليمية والاعتداءات على الجنوب".



وأكد أن" الإعلام العام في لبنان يشهد تطويرًا، حيث تم تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان، وكان ل "الوكالة الوطنية للإعلام" تجهيزات جديدة، الى جانب العمل على تطوير "إذاعة لبنان" لوجستيًا وبرامجيًا، مع الحرص على المهنية والدقة في نقل الأخبار".



وخلال الجولة، زار الطلاب استوديوهات الإذاعة المختلفة، بما فيها استوديوهات فيروز وحليم الرومي ونصري شمس الدين، والتقوا مدير الإذاعة محمد الغريب، وتعرفوا على المكتبة وأرشيف "الوكالة الوطنية للإعلام"، حيث شرحت رئيسة التحرير رنا شهاب الدين عمل الوكالة وصياغة الأخبار.



وشدد الطلاب بدورهم على" تعلقهم بمدرستهم وبوطنهم لبنان"، معربين عن "التزامهم المساهمة في مستقبل أفضل للبلاد".

