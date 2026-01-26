الحجار بحث مع أبو فاعور وعبد الله في المستجدات وعرض مع زوار شؤونا عامة

استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه اليوم، النائب ، فالنائب ، وبحث مع كل منهما في الأوضاع العامة والمستجدات على الساحة الداخلية.



كما التقى النائب السابق ، وتناول اللقاء شؤونا خدماتية.



واستقبل هاني الجوزو، وتناول البحث شؤونًا عامة.



واستقبل أيضا رئيس بلدية كريمه، وتم التداول في شؤون المدينة وملف الأبنية المتصدعة، واطلع الوزير الحجار منه على آخر التطورات المتعلقة بالمبنى المنهار في طرابلس والأعمال المستمرة هناك.

Advertisement