هيكل استقبل الخليفي.. وبحث في سبل دعم الجيش

استقبل العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة، في الدكتور محمد الخليفي، بحضور السفير في الشيخ بن آل ثاني، ومدير عام صندوق قطر للتنمية السيد فهد حمد السليطي مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان، والتطورات في الجنوب، وسبل دعم الجيش في ظل التحديات الراهنة.

كما أعرب العماد هيكل عن شكره للدعم المستمر الذي تقدمه دولة قطر للجيش، ومساهمتها في تعزيز أمن لبنان واستقراره.

