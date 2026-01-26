تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

شحادة بحث مع رؤساء بلديات في رخص البناء للمنازل المهدمة

Lebanon 24
26-01-2026 | 10:44
شحادة بحث مع رؤساء بلديات في رخص البناء للمنازل المهدمة
شحادة بحث مع رؤساء بلديات في رخص البناء للمنازل المهدمة photos 0
 استقبل وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، في مكتبه، رؤساء بلديات دير دوريت شربل عبد النور، ومعاصر بيت الدين جورج وازن، وبيت الدين عبده كرم، والدامور جان الغفري، وسرجبل سمير أنطون.

وخلال اللقاء، تم البحث في الملفات المتعلقة برخص البناء للمنازل المهدمة المعروفة برخصة المهجر. وعرض شحادة الجهود التي يقوم بها داخل مجلس الوزراء لمعالجة ملف المهجرين، إضافة إلى متابعته تعديل مشروع قانون رخص المهجر في مجلس النواب، بهدف تسهيل الإجراءات وحلحلة العقبات العالقة.

كما استقبل شحادة وفدا من المنظمة الدولية للهجرة UN Migration، ضم رئيس مكتب المنظمة ماتيو لوتشيانو ومسؤول تطوير المشاريع وإعداد التقارير جوني ريبور، حيث قدم الوفد عرضا حول المشاريع المرتبطة بالتحول الرقمي التي تعمل عليها المنظمة، بالتعاون مع عدد من الوزارات.

وكذلك، تم التطرق إلى مواضيع تهم المغتربين والبحث في سبل التعاون المشترك والخطوات اللاحقة في هذا الإطار.

وفي سياق متصل، التقى شحادة لجنة أهالي المهجرين في منطقة المسلخ – الكرنتينا، وعرضت اللجنة الشكاوى المتعلقة بالعقارات المهدمة، إضافة إلى تلك التي يشغلها الجيش اللبناني، مطالبين بإيجاد حلول عادلة وسريعة لهذه القضايا.
 
