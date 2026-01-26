شحادة بحث مع رؤساء بلديات في رخص البناء للمنازل المهدمة

وخلال اللقاء، تم البحث في الملفات المتعلقة برخص البناء للمنازل المهدمة المعروفة برخصة المهجر. وعرض شحادة الجهود التي يقوم بها داخل لمعالجة ملف المهجرين، إضافة إلى متابعته تعديل مشروع قانون رخص المهجر في مجلس النواب، بهدف تسهيل الإجراءات وحلحلة العقبات العالقة.كما استقبل شحادة وفدا من المنظمة الدولية للهجرة UN Migration، ضم المنظمة ماتيو لوتشيانو ومسؤول تطوير المشاريع وإعداد التقارير جوني ريبور، حيث قدم الوفد عرضا حول المشاريع المرتبطة بالتحول الرقمي التي تعمل عليها المنظمة، بالتعاون مع عدد من الوزارات.وكذلك، تم التطرق إلى مواضيع تهم المغتربين والبحث في سبل التعاون المشترك والخطوات اللاحقة في هذا الإطار.وفي سياق متصل، التقى شحادة لجنة أهالي المهجرين في منطقة المسلخ – ، وعرضت اللجنة الشكاوى المتعلقة بالعقارات المهدمة، إضافة إلى تلك التي يشغلها ، مطالبين بإيجاد حلول عادلة وسريعة لهذه .