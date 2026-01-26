تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

سفارة الهند احتفلت والكتيبة الهندية في ابل السقي بالذكرى ال 77 ليوم الجمهورية الشيخ: العلاقة مع لبنان تشهد نموا متزايدا

Lebanon 24
26-01-2026 | 10:54
سفارة الهند احتفلت والكتيبة الهندية في ابل السقي بالذكرى ال 77 ليوم الجمهورية الشيخ: العلاقة مع لبنان تشهد نموا متزايدا
احتفلت الهند اليوم بالذكرى السابعة والسبعين ليوم الجمهورية، في سفارة الهند ببيروت وفي مقر الكتيبة الهندية السادسة والعشرين في إبل السقي.

ورفع سفير الهند في لبنان محمد نور الرحمن شيخ علم بلاده وألقى كلمة أمام الحضور، كما قرأ خطاب رئيسة الهند دروبادي مورمو، في كل من مبنى السفارة ومقر الكتيبة الهندية في إبل السقي.

حضر الاحتفال في السفارة أصدقاء الهند اللبنانيون وأفراد من الجالية الهندية. كما شهد الاحتفال في مقر الكتيبة الهندية حضورا مميزا من قوات اليونيفيل، وكتائب أخرى، ومسؤولين من القوات المسلحة اللبنانية، وأصدقاء الهند اللبنانيين، بمن فيهم رؤساء بلديات المنطقة.

وقال الشيخ: "العلاقات الدبلوماسية بين الهند ولبنان، التي دخلت عامها الثاني والسبعين، تشهد نموا متزايدا، وهناك تبادل منتظم للرسائل بين قيادتي البلدين، بما في ذلك فخامة رئيسة الهند السيدة دروبادي مورمو، ورئيس الجمهورية اللبنانية الفريق جوزاف عون".

ولفت بيان للسفارة الى أنه "في الأسبوع الماضي، الموافق 21 كانون الثاني 2026، وقعت معالي وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيراقداريان والسفير الشيخ، اتفاقية تعاون ثنائية، بموجبها ستساهم الهند في إعادة بناء المنشآت الرياضية في لبنان، تعبيرا عن تضامن البلدين ودعمهما المتبادل".

وأكد "التزام حكومة الهند بتقديم مساعدات متنوعة للبنان، تشمل مشاريع ذات أثر سريع، منها ترميم مستشفى حكومي، وإنشاء مختبرات تقنية معلومات، وإنارة شوارع بالطاقة الشمسية، وتوفير دراجات نارية للشرطة البلدية، ومشروع إدارة النفايات، وتوفير مضخات مياه، وتوفير أطراف صناعية لنحو 500 مواطن لبناني، وتنظيم مخيمات طبية وبيطرية".

وذكر أن "حكومة الهند، قدمت من خلال برنامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي (ITEC) الذي يُعنى بتدريب الطلاب في مختلف المجالات، 75 منحة دراسية للبنان سنويا، وقد تلقت الحكومة حوالي 50 ترشيحا، ومن المتوقع شغل جميع المنح بحلول مارس 2026. وحث المسؤولون أصدقاء لبنان على مواصلة تقديم الترشيحات والاستفادة من هذه المنح".

واشار الى أن "الهند تعد من أبرز الدول المساهمة بقوات في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، حيث تقوم الكتيبة الهندية السادسة والعشرون (INDBATT XXVI)، بقيادة العقيد ن. جلادسون، بمهام حفظ سلام متميزة، كما تحافظ على علاقات ممتازة مع المجتمعات المحلية من خلال تنفيذ برامج تدريبية متنوعة، ومشاريع سريعة التأثير، وتنظيم مخيمات طبية وبيطرية، وغيرها. وتبحث الهند ولبنان أيضا، في فرص استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين".

وفي السفارة، أنشد المشاركون العديد من الأناشيد الوطنية، بينما قدمت في مقر الكتيبة الهندية، عروض عسكرية وفنية لاقت استحسانا كبيرا من الحضور.
الأمم المتحدة

اللبنانية

دبلوماسي

الجمهوري

جمهورية

التزام

بيروت

