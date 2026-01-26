تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رابطة موظفي المركز التربوي عرضت مع وزير العمل ملف التقاعد وإعادة النظر في الرواتب

Lebanon 24
26-01-2026 | 11:25
A-
A+
رابطة موظفي المركز التربوي عرضت مع وزير العمل ملف التقاعد وإعادة النظر في الرواتب
رابطة موظفي المركز التربوي عرضت مع وزير العمل ملف التقاعد وإعادة النظر في الرواتب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت رابطة موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء، في بيان، أن وفداً منها برئاسة رئيس الرابطة الدكتور علي زعيتر "اجتمع مع وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه بالوزارة، وتم البحث في ملف التقاعد العائد لموظفي المركز التربوي، وأهميته في حفظ الحقوق الوظيفية وتأمين الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للعاملين في المركز". 


ولفت البيان الى أنه "جرى عرض ومناقشة مسألة رواتب الأجراء المتدنية، والتي بات من الضروري إعادة النظر فيها وتعديلها بما ينسجم مع رواتب الأجراء في الإدارات والمؤسسات العامة المماثلة، ولا سيما أن هذه الرواتب لم تخضع لأي تعديل منذ أكثر من عشرين عاما في المركز التربوي".
 
 
وأبدى وزير العمل تفهما للمطالب المطروحة، مؤكدا أن العمل جار لإصدار القرارات المتعلقة بمشروع التقاعد ليصبح نافذا في أقرب وقت بما يسهم في تحسين أوضاع العاملين، كما وعد بمتابعة ملف الأجراء.
 
 
من جهتها، أثنت الرابطة على "حسن استقبال حيدر وعلى إيجابيته وتفهمه لمطالبها المحقة".
 
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رابطة موظفي الإدارة العامة تلتقي متري لمتابعة ملف تصحيح الرواتب
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 22:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة: للتوقّف عن العمل لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الأربعاء
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 22:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
موزعو الطحين في الجنوب يناشدون وزير العمل إعادة النظر بإجازات العمل
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 22:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة قدماء القوى المسلحة: نحذر من أي تعديل على قانون التقاعد
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 22:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24

المركز التربوي

الدكتور محمد

علي زعيتر

حمد حيدر

من جهته

التربوي

محمد ح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:28 | 2026-01-26
Lebanon24
15:28 | 2026-01-26
Lebanon24
15:22 | 2026-01-26
Lebanon24
14:58 | 2026-01-26
Lebanon24
14:45 | 2026-01-26
Lebanon24
14:23 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24