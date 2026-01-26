رابطة موظفي المركز التربوي عرضت مع وزير العمل ملف التقاعد وإعادة النظر في الرواتب

أعلنت رابطة موظفي ومستخدمي للبحوث والإنماء، في بيان، أن وفداً منها برئاسة رئيس الرابطة الدكتور "اجتمع مع وزير العمل في مكتبه بالوزارة، وتم البحث في ملف التقاعد العائد لموظفي المركز ، وأهميته في حفظ الحقوق الوظيفية وتأمين الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للعاملين في المركز".





ولفت البيان الى أنه "جرى عرض ومناقشة مسألة رواتب الأجراء المتدنية، والتي بات من الضروري إعادة النظر فيها وتعديلها بما ينسجم مع رواتب الأجراء في الإدارات والمؤسسات العامة المماثلة، ولا سيما أن هذه الرواتب لم تخضع لأي تعديل منذ أكثر من عشرين عاما في المركز التربوي".

وأبدى وزير العمل تفهما للمطالب المطروحة، مؤكدا أن العمل جار لإصدار القرارات المتعلقة بمشروع التقاعد ليصبح نافذا في أقرب وقت بما يسهم في تحسين أوضاع العاملين، كما وعد بمتابعة ملف الأجراء.

من جهتها، أثنت الرابطة على "حسن استقبال حيدر وعلى إيجابيته وتفهمه لمطالبها المحقة".