لبنان
"القومي": جاهزون للدفاع عن سيادة لبنان
Lebanon 24
26-01-2026
|
11:30
photos
أكّد
رئيس الحزب
السوري القومي الاجتماعي ربيع بنات، "جهوزية
المقاومة
ومن ضمنها الحزب القومي للدفاع عن سيادة
لبنان
وسلامة أهله وأراضيه خلال أي عدوان واجتياح موسّع قد يشنه العدو على البلاد بهدف خلق مناطق عازلة وتحقيق مشروعه التوسعي".
وفي كلمة ألقاها خلال اللقاء التضامني مع الجمهورية الإسلامية
الإيرانية
وقيادتها وشعبها في "مجمع سيد
الشهداء
" في الضاحية الجنوبية، قال بنات: "إنّ ما تتعرّض له الجمهورية الإسلامية الإيرانية من حصار وضغوط دولية يندرج ضمن مشروع هيمنة يستهدف الدول الرافضة للخضوع"، معتبرًا أنّ "استخدام
العقوبات
والتجويع والتحريض الداخلي هو جريمة سياسية وأخلاقية".
وشدّد بنات على "رفض الحزب القاطع لأي تدخل أو تهديد أو عدوان عسكري على
إيران
، محذّرًا من أنّ "أي اعتداء سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وإشعال حروب تخدم المشروع الصهيوني".
كذلك، دان "الصمت الدولي حيال الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني"، واعتبره "دليلًا على سياسة الكيل بمكيالين".
وفي الشأن اللبناني"، حذّرمن "خروقات الصهيوني المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، داعيًا إلى اعتماد الحوار والعقل والمنطق سبيلاً لإنقاذ البلاد"، رافضاً "أي خطاب تحريضي أو رهان على الخارج"، مؤكداً "
التزام
الحزب بخيار المقاومة والسيادة وكرامة الشعوب".
