اليونيفيل: إحالة 400 مخبأ أسلحة للجيش ودعم انتشاره في المواقع جنوباً

Lebanon 24
26-01-2026 | 12:18
اليونيفيل: إحالة 400 مخبأ أسلحة للجيش ودعم انتشاره في المواقع جنوباً
اليونيفيل: إحالة 400 مخبأ أسلحة للجيش ودعم انتشاره في المواقع جنوباً photos 0
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، يوم الاثنين، أنها أحالت إلى الجيش اللبناني منذ تشرين الثاني 2024 أكثر من 400 مخبأ للأسلحة وبنية تحتية عسكرية تم العثور عليها في المنطقة الحدودية، مؤكدة دعمها لتعزيز سلطة الدولة جنوب البلاد.


وأوضحت البعثة في بيان رسمي أنها ساهمت منذ تشرين الثاني 2024 في دعم نشر وحدات الجيش اللبناني في نحو 130 موقعاً دائماً في جنوب لبنان. وأشارت إلى أن تزويد الجيش بالمعلومات حول مخابئ الأسلحة المكتشفة يأتي في إطار الجهود المشتركة لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وتعزيز الاستقرار طويل الأمد.

يأتي هذا الإعلان استكمالاً لخطوات سابقة؛ حيث كانت اليونيفيل قد كشفت في أيلول 2025 عن إعادة انتشار الجيش اللبناني في أكثر من 120 موقعاً لتعزيز الحضور الرسمي. وأضافت البعثة أن عناصرها يعملون بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية من خلال تسيير الدوريات المشتركة، إجراء التدريبات الميدانية والتنسيق اليومي لاستعادة الأمن في المنطقة

وشددت اليونيفيل على أن هذه التحركات تهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين الجيش اللبناني وبسط سيطرته، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية المترتبة على القرار 1701 الصادر عام 2006.

